Así es el nuevo juego de mesa del Museo del Prado

El nuevo juego de mesa que está bajo la licencia oficial de imágenes del Museo del Prado combina una experiencia divulgativa pero dinámica, ya que permite disfrutar del museo y contemplar sus obras de una forma muy diferente: jugando. En 'Prado', los participantes se convierten en fotógrafos de una prestigiosa revista, encargados de realizar un reportaje de algunas de las obras más icónicas. Para completar sus encargos, deberán moverse por las diferentes salas del museo y fotografiar los cuadros asignados en el proyecto. Pero el museo está lleno de gente que se interpone entre los cuadros y las cámaras, solo tienen un día para completar el encargo y, además, otros fotógrafos quieren capturar las obras antes que ellos. La estrategia y la planificación serán claves para lograr el mayor prestigio en esta emocionante carrera contrarreloj.

El juego ha sido diseñado por el reconocido artista Julio Falagán, quien ha aportado su visión creativa y su experiencia en la intersección entre arte y juego. Falagán destaca que “El arte tiene una barrera cultural muy marcada, puede resultar complejo y excluyente si no se tiene el conocimiento adecuado. Por eso, en Prado he querido hacer un juego educativo en el que la diversión se pusiera por encima y en la que el que el público pueda interactuar y se sienta cómodo independientemente de sus conocimientos, pero sin dejar de lado capas conceptuales más profundas, por si quieres darle un uso más allá de la partida y profundizar sobre las obras que aparecen”. Falagán también recalca que “Los juegos son cultura y, en un futuro, cuando vean los juegos a los que jugábamos en el pasado, podrán adivinar cómo pensábamos y en qué nos preocupábamos. Son un reflejo de cada época y lugar”.

Laura García, del equipo de Zacatrus, destaca además que este juego es también un homenaje a los fotógrafos, cuyo trabajo es esencial para difundir el arte. Para ser fieles y precisos en la representación de las obras, pedimos las fotografías directamente al Banco de imágenes del Museo del Prado". El juego cuenta con 35 tarjetas de obras de arte, cada una con información detallada y curiosidades sobre las piezas seleccionadas.