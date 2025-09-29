Honrar y valorar el esfuerzo de los jóvenes madrileños

Reconocimiento al trabajo y el esfuerzo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes las nuevas becas que premian el rendimiento académico y deportivo a los 84 alumnos de universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas beneficiarios de esta primera convocatoria.

Con estas ayudas, el Ejecutivo regional quiere reconocer a los estudiantes que, además de destacar por su trabajo y capacidades intelectuales, han sobresalido por sus esfuerzos y resultados en el ámbito del deporte de competición.

Estas becas cuentan con una dotación económica de 2.100 euros y, para optar a ellas, se deben acreditar unas notas mínimas en el último curso terminado, que dependen de los estudios realizados.

Concretamente, los de nuevo ingreso a la universidad deben tener 10,8 puntos y los que acceden a centros superiores de enseñanzas artísticas 10, mientras que los ya matriculados en ambas especialidades tienen que haber obtenido un mínimo de entre 6,65 y 7,65 puntos.

Además, deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos deportivos: haber participado en campeonatos de Europa o del Mundo; ser medallistas en los de España o estar entre los tres primeros del ranking nacional oficial publicado por la Federación de la disciplina correspondiente.

El objetivo de esta iniciativa es compensar la dedicación que conlleva compatibilizar estudios y competiciones deportivas con óptimos resultados.

Estas nuevas ayudas, ha señalado la presidenta, «obedecen a los mismos valores» y se suman a las ya consolidadas Becas de Excelencia, con las que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades reconoce el mérito de los alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas que han obtenido los mejores resultados académicos. La presidenta ha subrayado que con estas becas quieren «honrar y valorar» el esfuerzo de estos deportistas, por «no abandonar el deporte mientras están estudiando».