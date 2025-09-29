Un muerto y una herida grave tras el choque frontal de dos coches en la M-607

Un hombre de 59 años ha fallecido esta tarde y una mujer de 45 ha resultado herida tras el choque frontal de dos turismos en Colmenar Viejo, en el kilómetro 38 de la M-607 en sentido salida, según ha informado este lunes Emergencias Comunidad de Madrid-112.

Hasta el lugar han acudido Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos del SUMMA112 y la Guardia Civil, que ha cortado la vía para la atención médica a las víctimas.

Lo sanitarios de SUMMA112 solo han podido confirmar el fallecimiento del conductor de uno de los implicados, un hombre de 59 años, debido a los politraumatismos como consecuencia del impacto.

El hombre ha tenido que ser rescatado por los Bomberos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Finalmente ha fallecido a pesar de las maniobras de reanimación del SUMMA112.

También ha sido atendida la conductora del segundo de los vehículos implicados, una mujer de 45 años que presenta probable fractura de muñeca y también contusión abdominal.

La mujer ha sido traslada con pronóstico potencialmente grave al Hospital La Paz. Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones.