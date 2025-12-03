Así son los 90 pisos de alquiler asequible que Madrid ha levantado en El Cañaveral

Madrid ha entregado este martes las llaves de 90 pisos de alquiler asequible en la promoción de El Cañaveral 6 en el distrito de Vicálvaro, en un acto en el que alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que habrá más de 6.100 en marcha en 2026.

Los nuevos inquilinos de Cañaveral 6 pagarán por su nuevo piso una renta media de 570 euros mensuales, nunca más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Almeida, acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal del distrito, Ángel Ramos, ha informado de que durante 2025 y 2026 la empresa municipal finalizará más de mil pisos, que se sumarán al patrimonio de vivienda en alquiler asequible municipal que, "según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es el mayor de toda España".

Estos futuros pisos se sumarán a las más de 4.500 viviendas públicas en régimen de alquiler que el Ayuntamiento ha adjudicado y entregado desde junio de 2019 en 16 sorteos entre vecinos con ingresos hasta 3,5 veces el IPREM.

Cañaveral 6 cuenta con 90 viviendas -cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 40 de dos dormitorios y 50 de tres-, 119 plazas de garaje y cuatro locales comerciales que fomentarán y potenciarán la vida vecinal, social y económica de este nuevo barrio residencial.

La promoción ha contado con una inversión de cerca de 19 millones de euros, valor del suelo incluido, de los que más de 14,7 millones son aportación del Ayuntamiento de Madrid y 4 millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

En Cañaveral 6 se han utilizado soluciones constructivas sostenibles y eficientes para promover la reducción del consumo energético y evitar las pérdidas energéticas de las viviendas. Para ello, el edificio cuenta con un elevado aislamiento tanto en fachada como en cubierta, se han empleado contraventanas que permiten regular la acción solar sobre el interior de las estancias, así como aportar seguridad en plantas bajas y se han potenciado los espacios verdes ajardinados.

En el Cañaveral, donde se están construyendo 1.212 pisos de alquiler asequible repartidos en trece promociones de viviendas de protección pública, el 80% de estos pisos, es decir, más de mil, irán a jóvenes y a familias con hijos menores.

De estas 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, cinco de ellas (Cañaveral 1, 2, 3, 4 y 6) ya se han entregado a sus adjudicatarios, mientras que Cañaveral 5 y 12 se sortearon en octubre, Cañaveral 9 ya ha finalizado sus obras y será sorteada próximamente y las cinco promociones restantes se encuentran en ejecución.

"Somos conscientes del problema"

"Me gustaría decírselo claramente a los madrileños: somos conscientes del problema que hay en la vivienda pero no hay un Gobierno que haya invertido tanto en vivienda y que haya hecho tantas a lo largo de los últimos años como el de la ciudad de Madrid", ha sostenido el alcalde.

También ha remarcado que en estos momentos "hay suelo en Madrid para empezar a construir 65.000 viviendas prácticamente de un día para otro". "Hemos hecho un esfuerzo extraordinario, por tanto, y vamos a seguir trabajando exactamente en la misma línea. Somos conscientes de que no es un problema que se resuelve ni con cifras mágicas, ni con mentiras, ni con engaños. Se resuelve desde una política seria, desde aumentar la oferta y ahí están los datos", ha indicado.

Martínez-Almeida ha reiterado que "no hay una ciudad en España que haya construido tanta vivienda como Madrid", que "no hay una empresa pública de cualquier Administración que haya construido y promovido tanta vivienda como EMVS Madrid".

Estos son datos "para la esperanza, que no ocultan la magnitud y la dimensión del problema, pero que sí permite decirle a los madrileños que se está en capacidad de poder solucionarlo y de generar esa vivienda asequible tan ansiada por tantos madrileños, por tantas familias, por tantos jóvenes. Este Gobierno ha puesto todos los medios para que eso pueda ser una realidad", ha manifestado.