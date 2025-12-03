Los portales de Madrid, presa fácil de la "mafia del picaporte"

Un suceso que ha alertado a los vecinos de varios barrios de Madrid. Una situación a la que cada vez se enfrentan más comunidades de propietarios. Los amigos de lo ajeno vuelven a hacer de las suyas. Ahora, en los portales de distintas localidades y barrios de la Comunidad de Madrid. La mafia del picaporte se ha "quedado" con los tiradores de puertas en portales de Alcorcón y Lucero o Valdezarza. También en otros distritos de la capital. Buscan de manera incansable las piezas para revenderlas por el alto precio del latón y del cobre. Las revenden a 10 euros cada una en el mercado negro. Unos edificios que, muchas veces no tienen portero o encuentran la forma de esquivar a los vigilantes.

A los afectados, que ya se cuentan por cientos, el único remedio que les queda es inventar otro sistema para abrir la puerta. O bien una llave magnética o soldar el pomo a la puerta, e incluso fijarlos con tornillos antivándalos.

En los últimos meses esta mafia del picaporte también ha actuado en otras zonas de la Comunidad de Madrid. Una situación que se repite, desde que, a finales de 2023 hubo una oleada en Valdezarza, al norte de la región; mientras que a principios del pasado año 2024 se produjeron robos en Lucero, al suroeste de la capital española. Unos robos que crecen ante el desconcierto de los vecinos que, al llegar a su portal, lo encuentran sin los embellecedores y desvalijado.