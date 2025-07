Una asociación de vecinos quiere cambiar el protocolo de cierre del Retiro ante el calor

La Asociación Vecinal de Retiro Norte ha registrado una propuesta ciudadana en la plataforma Decide Madrid con el fin de "acabar con un protocolo del Ayuntamiento de Madrid que mantiene cerrados los grandes parques cuando se registran temperaturas muy elevadas y más falta hacen para combatir el calor", ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

En el primer semestre del año "estos parques fueron cerrados 25 días en aplicación de un protocolo que se ha quedado absolutamente desfasado". "Los accidentes del pasado no pueden ser la excusa para la inacción. Deben ser, por el contrario, un estímulo constante para dotar a los parques de los medios humanos capacitados y los medios materiales necesarios para garantizar un adecuado nivel de seguridad y disfrute", sostiene la asociación vecinal.

La proposición sumaba a primera hora de este lunes más de 400 apoyos. Según las normas de Decide Madrid, la asociación vecinal tiene un año para conseguir el apoyo del 1% de las personas mayores de 16 años empadronadas en Madrid, es decir, 28.413 personas. Si lo consigue, el Ayuntamiento deberá organizar una consulta ciudadana para la modificación del cierre de parques.

"La ciudadanía asume de forma responsable que incluso con una gestión óptima pueden producirse accidentes pero los gobernantes no pueden escudarse en los mismos para no llevar a cabo una revisión y cambio de protocolos que no impida a la ciudadanía utilizar dichos espacios públicos de una forma habitual, continuada y responsable", ha insistido el colectivo vecinal.

El protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas se aplica en el Retiro, El Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Juan Pablo II, la Quinta de la Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Los cierres de estas zonas de esparcimiento y salud "tan prolongados y frecuentes en temporada de verano" provocan, según el colectivo vecinal, "trastornos a la movilidad peatonal y ciclista al no poder atravesarlas, pérdida de miles de horas extra en desplazamiento de trabajadores, pérdida de actividad económica en las miles de personas que se dedican a la hostelería, el turismo o el deporte en los parques cerrados o sus inmediaciones, pérdida de trabajo de funcionarios de los centros culturales y bibliotecas afectadas, pérdida de oferta cultural, deportiva y de ocio a toda la ciudadanía, deterioro de la imagen de la ciudad entre sus visitantes al no poder visitar los lugares mas emblemáticos y conocidos de la ciudad como son sus parques históricos...".

A lo que suman "pérdida de ingresos en actividades temporales desarrolladas en los mismos como Feria del Libro, ciclos de teatro y espectáculos o exposiciones pero, sobre todo, privan a la ciudadanía de unos refugios extraordinarios ante altas temperaturas, lugares esenciales para preservar la salud y el bienestar en una gran ciudad como Madrid".