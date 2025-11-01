Atropella a una mujer en Puente de Vallecas y se da a la fuga

Un conductor ha atropellado a una mujer de 73 años y se ha dado a la fuga en una calle de Puente de Vallecas, en Madrid, mientras que la víctima ha sido trasladada grave, pero estable, al hospital Gregorio Marañón de la capital.

El atropello se ha producido "a baja velocidad", pasadas las 11:00 de este sábado, a la altura del número 4 de la calle de Monleón, cerca de un centro comercial, y la mujer ha sufrido una fractura de tibia y peroné y una posible fractura de pelvis, según ha informado Emergencias Madrid.

El Samur-Protección Civil ha estabilizado a la mujer y la ha trasladado al hospital, mientras que Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

Por el momento, no se ha localizado ni identificado al conductor o conductora que se ha dado a la fuga.