La Policía investiga si el secuestrado en Carabanchel es el alunicero "Niño Juan"

La Policía Nacional está investigando si la identidad del conductor secuestrado ayer en Carabanchel es Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', un delincuente con un engrosado historial delictivo a sus espaldas, según han informado a Efe este sábado fuentes de la investigación.

Los agentes trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Este posible secuestro ocurrió a las 20:45 horas a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según han informado a EFE fuentes policiales.

Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

El vehículo que conducía el secuestrado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.