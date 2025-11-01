Real Madrid - Valencia: horario y dónde ver online y TV el partido de LaLiga EA Sports

Un nuevo duelo entre Real Madrid y Valencia se avecina. El Bernabéu será testigo de un partido que tiende a ser caliente por parte de ambos conjuntos, y así lo dicen las estadísticas. Desde la temporada 2022/2023, Madrid y Valencia se han visto las caras en seis ocasiones, de las cuales en cuatro de ellas alguno de los dos equipos ha visto la tarjeta roja.

Por ello, este fin de semana se abrirá un nuevo capítulo entre el conjunto ché y los merengues. Los de Xabi Alonso llegan al partido con la aspiración de mantener, como mínimo, la distancia con su inmediato perseguidor, el F.C. Barcelona. Son cinco puntos los que separan al Real Madrid del Barça, por lo que una victoria mantendría la calma de los blancos.

Por su parte, el Valencia no llega en su mejor momento de forma, y así lo dice la clasificación. Los de Corberán se encuentran en puestos de descenso tras conseguir sumar nueve puntos, que se traducen en tres empates y dos victorias en diez jornadas disputadas.

Tras el último partido ante el Villarreal, se escucharon pitos en contra del equipo, que no pudo hacer frente al submarino amarillo (0-2). El Valencia tratará de sumar a domicilio para intentar salir de los puestos bajos de la tabla.

Igualdad máxima en los enfrentamientos directos

A pesar de que ambos clubes pasan por situaciones muy diferentes, la realidad es que los enfrentamientos entre Real Madrid y Valencia suelen ser muy parejos. En concreto, de los últimos cinco partidos, el Real Madrid ha ganado en dos ocasiones, por dos del Valencia. El restante, un empate en la 23/24.

De hecho, la última vez que se vieron las caras fue el Valencia el que asaltó el Bernabéu con un gol de Hugo Duro en el minuto 90 de partido, arrebatando gran parte de las opciones madridistas de levantar el título liguero.

El Real Madrid buscará la revancha este fin de semana en su feudo, y así lograr encadenar una racha de seis partidos consecutivos ganando.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Valencia, LaLiga EA Sports

El Real Madrid - Valencia de la jornada 11 de LaLiga EA Sports se juega este sábado, 1 de noviembre de 2025 a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Xabi Alonso no podrá contar con Carvajal, Rüdiger y Alaba por lesión, mientras que el Valencia llega a la cita con las dudas de Hugo Duro, Ugrinic, Diakhaby, Ramazini, Foulquier y Lucas Beltrán.

El choque se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Madrid - Valencia

Real Madrid

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mastantuono y Mbappé.

Valencia C.F.

Aguirrezabala, Correia, Tárrega, Copete, Gayá, Rioja, Javi Guerra, Pepelu, Diego López, Danjuma, Beltrán.