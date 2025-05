El Ayuntamiento de Rivas «pierde» una parcela en los tribunales

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y más concretamente su política de vivienda, ha sufrido un varapalo en los tribunales. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, en su sentencia 119/2025, ha determinado que el Consistorio, gobernado por Izquierda Unida (IU)-Equo-Más Madrid, debe otorgar licencia de obras a Jarama Desarrollos Inmobiliarios para la construcción de 54 viviendas en altura. Concretamente, en la parcela RUL 9, sector B del Cristo de Rivas, al norte de la localidad.

Una larga batalla

El origen del pleito se remonta a cinco años atrás, cuando el Ayuntamiento decidió paralizar las licencias de obras en el municipio debido, esgrimieron entonces, a que la ciudad adolecía de otros equipamientos más necesarios. Ya en octubre de 2021, el Consistorio convocó a los vecinos a las urnas para un «referéndum popular»: ¿estaban o no de acuerdo en paralizar el crecimiento urbanístico de la ciudad? Bajo el eslogan «Rivas, párate a pensar», ganó el «sí» con más del 80% de los votos. Una consulta en la que participó menos del 20% del censo y en la que se podía votar a partir de los 16 años.

Desde entonces, la constructora y el Ayuntamiento se han venido enfrentando en los tribunales. Uno de los últimos episodios se produjo hace ahora un año, cuando el Consistorio anunció que había interpuesto una denuncia en la Guardia Civil contra Jarama, empresa con cerca de medio siglo de trabajo en el municipio, por un presunto delito de falsedad documental. Poco después, desde el propio Ayuntamiento tuvieron que «frenar» los titulares: lo que hicieron fue «poner en conocimiento de las autoridades una serie de hechos que podrían constituir un ilícito penal. Deberán ser dichas autoridades quien procedan a investigar dichos hechos y su alcance jurídico».

Como recuerdan desde la inmobiliaria, la licencia de obra para construir en la zona de Cristo de Rivas fue solicitada por Jarama en septiembre de 2020. El detonante de la demanda contra el Consistorio, ahora ganada, fue un decreto de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento «que suspendía unilateralmente los plazos legales para la concesión de la licencia en dicha parcela», explican.

Ahora, la sentencia «rechaza de plano todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento por no ajustarse a Derecho». Además, condena al Consistorio a asumir las costas y «abre la puerta a la responsabilidad patrimonial de la administración, que se agravaría, por el transcurso del tiempo, en caso de perder una posible apelación»

A pesar de esto último, todo indica que el caso aún no ha terminado. Según avanzó «Diario de Rivas», el Ayuntamiento recurrirá la sentencia. Y es que, consideran que «no analiza la cuestión de fondo respecto a la licencia: que la misma no puede concederse porque la promotora no ha finalizado la urbanización de la zona, a la que está obligada».

Según explicaron fuentes municipales al rotativo local, la promotora «busca la simultaneidad, es decir, que se puedan construir viviendas a pesar de no haber finalizado dicha urbanización (en el caso concreto, los colectores, imprescindibles en la zona)». Por otro lado, recuerdan que, desde el referéndum de «Rivas, párate a pensar», y tras «el incumplimiento reiterado especialmente en ese sector de las obligaciones de urbanización», se exige «concluir la urbanización antes de construir las viviendas. Por todo ello, se está preparando recurso».

Desde Jarama confían en que tras esta resolución judicial, puedan ahora «retomar su actividad promotora con normalidad», tanto respecto a esta licencia como «a otras solicitadas en el desarrollo del Cristo de Rivas». Una labor que, precisamente ahora, consideran «imprescindible» para paliar «los problemas del mercado de vivienda en la localidad».