Ayuso celebra la Constitución: recuerdo a Ussía y "toque" de atención al Hospital de Torrejón

El "único acto institucional" de celebración de la Constitución, en palabras del alcalde de la capital, se celebró durante la mañana de este viernes en la Real Casa de Correos. Una referencia nada velada al evento paralelo organizado por Delegación del Gobierno, haciendo explícitas las trincheras no solo ideológicas, sino institucionales, que separan a PP y PSOE. Los socialistas se desdoblaron a lo largo de la jornada, en las Escuelas Pías primero, donde fueron citados por el delegado Francisco Martín, y en Sol después, donde les aguardaba Isabel Díaz Ayuso. La oposición madrileña tenía muy claro el guion: el asunto primordial era el Hospital de Torrejón de Ardoz, cuya ética se ha visto comprometida en los últimos días. La presidenta, por su parte, habló desde el escenario principal, habilitado para honrar el 47 aniversario de la Carta Magna.

Antes de ese momento, y tras la actuación del pianista Jorge Bedoya, dos invitados especiales: el influencer y empresario Tomás Páramo y la periodista Mariló Montero. "Hoy celebramos no solo un texto legal, sino la conquista de un pueblo que decidió que el amor y la paz eran la única forma de gobernarse", concluyó Páramo su intervención, en la que recordó las raíces políticas de su familia: su abuelo fue alcalde de Alcobendas.

Por su parte, Mariló Montero reivindicó el artículo 20 de la Constitución, que "consagró el derecho a expresar y recibir información veraz sin censura previa". Y es que, como apuntó la periodista, "la prensa no está para servir al poder, sino para vigilarlo".

Unos cuarenta minutos después del comienzo, Isabel Díaz Ayuso, tomó la palabra. Una palabra, "libertad", la misma que le llevó a la Puerta del Sol en 2021, fue pronunciada en repetidas ocasiones. "Nuestra Carta Magna es el texto más importante de todos los aprobados en nuestra historia reciente. Nos trajo plenos derechos, unidad y libertad. Gracias a ella, hemos llegado hasta aquí y nos ha permitido mirar hacia delante, con voluntad de entender al otro y con confianza en un futuro mejor".

La presidenta de la Comunidad de Madrid se detuvo especialmente en los "hijos de la Transición" que, como ella, "han nacido con un contrato nacional bajo el brazo". Rechazó las trincheras y pidió que "las pasiones de invernadero" no "nos rompan de nuevo". "Hemos sido una nación alegre, viva, quijotesca. Somos maravillosamente diferentes, pero tremendamente parecidos. Somos una Península mestiza y rica en contrastes".

Hubo dos alusiones a la actualidad más inmediata. Por un lado, recordó al periodista y escritor Alfonso Ussía, que "tristemente nos ha dejado hoy y vamos a echar bastante de menos". Del mismo modo, se refirió al polémico asunto del Hospital de Torrejón, al que nombró de forma explícita. "Pido la máxima confianza, ningún paciente será tratado como negocio o ningún otro interés. Sólo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida", además de asegurar que se actuará con "contundencia" si se dan con irregularidades.

Tras clamar el "Viva la Constitución, Viva el Rey, Viva España", y antecediendo al himno nacional, la cantante Malú cerró el evento interpretando uno de sus himnos: "Me has enseñado tú".