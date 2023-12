Ayuso espeta a Sánchez que "Madrid no va a tragar con este atropello"

Una mañana fría de Madrid para arropar al líder del PP, Albert Núñez Feijóo, que ha sido recibido por miles de personas que se concentran en el Templo de Debod de Madrid para participar en la movilización convocada por su partido en defensa de la Constitución y la convivencia y contra la amnistía.

Feijóo ha llegado al acto junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros líderes populares, y ha saludado a los allí congregados.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los asistentes y ha agradecido al líder de los populares «por convocarnos hoy aquí». «España está más viva que nunca y no va a pasar por este atropello con el que el presidente del Gobierno pretende que traguemos».

«Madrid es su obsesión, porque Madrid representa a España entera», ha continuado, «porque cuando un país es libre, está unido, es casi imposible ganar así las elecciones, tiene que haber tensión, tiene que haber muros, tiene que haber bandos». «Necesitan que no gobierne el otro, dos bandos, ¿que no gobierne quién? ¿los que libremente vamos a las urnas y queremos una España libre y unida?», afirmó Díaz Ayuso.

En otro orden de cosas, afirmó que «acabe ya la presidencia de la Unión Europea, porque el daño es inmenso, el mundo nos está viendo colonizando instituciones, dividiendo la justicia», dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Jueces, fiscales, funcionarios, no hay derecho, confiamos en ellos», ha añadido.

Frente a ellos el PP no va a "dejar de confiar en España, la España fiel, la de los principios y valores, la que estará ahí cuando los traidores caigan", porque defender la unidad y la convivencia "no va de izquierdas y derechas" aseguró la presidenta. "Por encima de las ideologías, decir 'no' a la amnistía es defender la Constitución y a España", ha aseverado.

José Luis Martínez Almeida ha cargado contra el presidente del Gobierno y ha dicho que quiere «levantar un muro para protegerse». «Nosotros no queremos levantar muros, queremos levantar puentes».

«Que no nos roben ni la alegría, ni la esperanza, ni la sonrisa de ser españoles y de sentirnos orgullosos de España», ha proclamado, antes de dirigirse a Alberto Núñez Feijóo: «Te doy las gracias porque cuanto peor es la situación, más necesitamos a las personas y cuanto peor está España, más te necesitamos a ti, como ese hombre de Estado que sin responsabilidad, pide disculpas por lo que está pasando en España».

"Estoy seguro de que habrá españoles que no entiendan lo que está pasando pero nos necesitan, necesitan que demos la cara, que habrá españoles que caigan en la desesperanza que no vean la luz al final del túnel, pero nos necesitan", ha afirmado el alcalde de la capital.

También, y junto a la presidenta madrileña, ha reivindicado que en Madrid seguirán comprometidos con la Constitución. "Podéis contar con nosotros, somos la orgullosa capital de la nación y vamos a jugar el papel que nos corresponde", ha asegurado.

Ha sentenciado que el "sanchismo" es "la página más oscura de la historia del PSOE". "Me niego a pensar que no haya socialistas que no se avergüencen de que su partido se vaya a Ginebra con un intermediario a negociar con un golpista", ha censurado Así, cree el regidor que hay socialistas que se avergüenzan "de un partido al que ahora mismo no conoce ni la madre que lo parió, como diría Alfonso Guerra".