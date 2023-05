Ayuso logra una mayoría absoluta histórica y entierra a Podemos: "Comienza un nuevo momento para España"

Ayuso ha vuelto a arrasar. La presidenta madrileña ha cumplido con el objetivo de devolver al PP a los tiempos ya lejanos de las mayorías absolutas en la región. Once años después. En 2011, Esperanza Aguirre marcó el techo histórico para los populares, con 72 escaños. Este 28-M, Ayuso ha obtenido 71 asientos en la Asamblea de Vallecas y cerca del 47% de los votos. «El resultado de mayo de 2021 ha ido más y eso significa que no hemos defraudado. Gobernaremos para todos los madrileños y lo haremos en libertad. Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para España, para defender el modo de vida liberal que nos hemos dado y que quieren cambiar por la puerta de atrás», ha destacado la candidata del PP desde el balcón de la calle Génova ante centenares de simpatizantes. Nunca lo ocultó durante la campaña. Esa mayoría absoluta era el objetivo marcado desde el momento exacto en el que los comicios anticipados de 2021 la dejaron a las puertas de ese hito: «No hay que vivir con miedo, vivo con la ilusión de que lo puedo conseguir. En 2019, ni siquiera sabía si tendría la fuerza suficiente para conformar un gobierno entre tres partidos. Y me movió en todo momento la ilusión, disfrutar cada cosa que hacía y poner lo mejor de mí misma. Sigo haciendo lo mismo y quizá consiga ese sueño que es gobernar totalmente libre. Ojalá lo consiga», reconocía a LA RAZÓN a pocos días de iniciar la campaña electoral.

El otro gran titular de la noche ha sido el fracaso electoral de Podemos. Fuera del parlamento madrileño, también del consistorio de la capital. La candidatura liderada por la abogada y activista Alejandra Jacinto se quedó por debajo del 5% de los votos necesarios para conseguir representación. De esta forma, los morados han visto profundizada la crisis que ya dejó patente el 4-M, cuando Pablo Iglesias, en ese momento vicepresidente saliente del Gobierno de Sánchez, abandonó la moqueta para salir al rescate de su partido. Lo logró a duras penas, por apenas dos puntos de margen, al cosechar el 7,2%.

Además del batacazo morado, la izquierda madrileña en su conjunto demostró de nuevo que está muy lejos de configurarse como alternativa. Se reeditó el escenario de 2021 y ni siquiera la suma de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, tanto en votos como en escaños, amenaza la actual posición de fuerza del PP. Ni la campaña emprendida desde estas formaciones contra la presidenta a partir del señalamiento hacia su hermano por el contrato de éste con la Consejería de Sanidad durante la pandemia; ni los meses prolongados de conflicto sanitario en los centros de Atención Primaria; ni el permanente deseo de confrontación del Gobierno de Pedro Sánchez con Madrid. Nada de esto ha erosionado en los dos últimos años la fortaleza de la candidata popular.

Más Madrid y PSOE han protagonizado un apretado escrutinio. La pugna por la segunda plaza ha sido finalmente para la candidatura liderada por Mónica García. Aunque el partido liderado por la médica anestesista sólo logró ponerse por delante cuando el escrutinio superó el 75%. A la derecha del PP, Rocío Monasterio sufrió su primer retroceso electoral desde que es candidata. Al lograr 10 escaños, tres menos de los que tiene actualmente en el parlamento madrileño y un retroceso de dos puntos.