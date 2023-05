Ayuso: "Vox ha decidido que su enemigo es el PP y que si a Madrid le iba bien, había que cambiar de estrategia"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene al alcance, según todas las encuestas, la mayoría absoluta el próximo domingo. Si lo logra, podría gobernar sin la necesidad de alcanzar acuerdos con Vox.

¿Le decepciona que Vox sitúe al PP junto a Más Madrid y el PSOE en algunas cuestiones?

Se retroalimentan. Llevan haciéndolo cuatro años. Vox paraliza los desarrollos urbanísticos o los presupuestos para que luego Más Madrid, Podemos y el PSOE me achaquen que no puedo hacer según qué cosas. Después, el PSOE me paraliza el Plan Vive en algunos ayuntamientos y Vox pasa a echarme en cara que no he construido a tiempo esas viviendas. El PSOE alimenta protestas y manifestaciones y luego Vox coge la misma pancarta.

¿Cree que Vox ha perdido la oportunidad de ser un partido útil en este mandato?

Ha decidido abiertamente que su enemigo es el Partido Popular y ha pensado, no sé en qué momento, que si a Madrid le iba bien a mí también. Y que, por tanto, había que cambiar la estrategia.

¿Ha sido Vox un socio desleal? ¿Estaría dispuesta a volver a pactar con ellos si es necesario tras el domingo?

No ha sido socio en sí, porque yo tengo más votos que toda la izquierda junta. En realidad, necesitaba sus abstenciones y en muchas ocasiones no las he tenido. Evidentemente preferiré siempre pactar con ellos a dejar de ser una alternativa a este proyecto que está destrozando a España. Pero si de mí depende siempre preferiré no volver a verme en la misma situación de bloqueo constante y mucho menos de volver a gobiernos inestables cuyo resultado ya hemos visto, no funciona.

¿Qué será lo primero que haga si vuelve a ser presidenta?

Hemos puesto las calles para una legislatura muy prometedora. Si logramos la mayoría absoluta, empezaremos ya a aplicar el programa. Cuanto más libre sea, será más fácil gobernar para todos y empezar cuanto antes a aplicar todas las recetas en salud digital y vivienda. En los próximos años, creceremos en un millón de habitantes y estimamos que la digitalización supondrá el 40% del PIB de Madrid, será el camino directo hacia el pleno empleo y para que las empresas puedan multiplicarse. Quiero que toda esta prosperidad sea equilibrada para que Madrid no pierda su personalidad: que sigamos siendo motor económico y humano, pero a la vez el mismo Madrid popular de clases medias y de barrio, de personas de toda procedencia que se reúnen en una plaza.

Denunció que el presidente Sánchez enviaba a gente a sus actos para asustarla. ¿Esto está ocurriendo durante la campaña?

Sí, pero ya viene de todas las partes. Intentaron que hubiera manifestaciones el 2 de mayo en la Puerta del Sol durante una celebración popular y ahora, también desde otros colectivos, está sucediendo lo mismo. Desde la parte de Hazte Oír me van enviando a gente a los actos o autobuses que dan vueltas en torno a mí cuando estoy en un mitin. Ahora ya me vienen a acosar, como me ha ocurrido esta mañana, que me han metido un papel en la mano. Te empiezan a agobiar...