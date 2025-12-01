Barajas recuerda a las víctimas de El Descanso en el 40º aniversario del primer atentado yihadista masivo

Cuarenta años después de una de las noches más trágicas vividas en Madrid, el Distrito de Barajas se convierte en el escenario elegido para recordar a las víctimas del atentado yihadista perpetrado contra el restaurante El Descanso el 12 de abril de 1985. Aquel ataque, considerado el primer atentado de corte islamista masivo en España, dejó un balance devastador: 18 personas asesinadas y 84 heridas en un establecimiento situado a las afueras de la capital, en el kilómetro 14,200 de la A2, en las proximidades de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Cuatro décadas después, la memoria de quienes perdieron la vida vuelve al espacio público con una muestra que pretende reconstruir el impacto de aquel episodio y subrayar la dimensión humana de sus consecuencias.

El Centro Cultural Gloria Fuertes, en la avenida de Logroño, 179, acogerá del 2 al 30 de diciembre la exposición «El Descanso. 40 años del primer atentado yihadista masivo en España», organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Víctimas del Terrorismo, con la colaboración de la Agencia EFE y RTVE. La selección de este espacio municipal en Barajas no es casual: el distrito pretende consolidarse como un punto de referencia en iniciativas dedicadas a la memoria y la convivencia, integrando en su programación actividades que conectan la cultura con el reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista.

La muestra se articula como un homenaje íntimo y, a la vez, profundamente documentado. El proyecto reúne una selección de fotografías procedentes del archivo de la Agencia EFE, sumadas a imágenes inéditas cedidas por familiares de las víctimas, que han querido participar directamente en esta conmemoración. A ello se incorpora un podcast con testimonios de afectados y dos audiovisuales extraídos del archivo documental de RTVE, que permiten revivir el contexto informativo de aquellos días y entender la magnitud de un suceso que conmocionó al país.

El comisario de la exposición es Manuel Santiago Aguilar Gutiérrez, documentalista en RTVE y especialista en archivo audiovisual. Su labor ha permitido estructurar la muestra en doce paneles temáticos que recorren el atentado desde múltiples ángulos: desde la caracterización del terrorismo islamista a mediados de los años ochenta, hasta la repercusión mediática del ataque, pasando por el panorama internacional del momento, la investigación policial, el apoyo a las víctimas y la evolución de la amenaza yihadista desde entonces. Dos de estos paneles están dedicados íntegramente a las 18 víctimas mortales, recuperando sus nombres, fotografías e historias personales para evitar que el paso del tiempo diluya su memoria.

El recorrido expositivo busca combinar rigor documental con mirada humana, un equilibrio necesario en un aniversario que obliga a revisar el pasado pero también a interrogar el presente. El atentado de El Descanso marcó un antes y un después en la percepción del terrorismo internacional en España. Aunque la autoría nunca fue aclarada de forma definitiva, las investigaciones se movieron entre varias hipótesis de corte yihadista, en un momento en el que el país apenas comenzaba a entender las dimensiones de una amenaza global que, con el paso de los años, se volvería recurrente en Europa. La exposición recuerda que desde aquella noche de 1985, más de 300 personas han sido asesinadas por atentados yihadistas en España o en el extranjero, un dato que subraya la necesidad de mantener activa la memoria y el compromiso institucional. La inauguración tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a las 12:00 horas, en un acto que contará con la presencia del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano; el concejal-presidente del Distrito de Barajas, Juan Antonio Peña Ochoa; otros representantes de la corporación municipal; y la directora general de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija Noguerales. Está prevista también la asistencia de víctimas del atentado, entre ellas Cristina Salado Jara, viuda de Arturo Rodríguez Pato, una de las personas fallecidas en la explosión. La participación institucional busca reforzar la idea de que la memoria de las víctimas es una responsabilidad compartida. En un contexto en el que la agenda pública se ve a menudo marcada por la urgencia política, la exposición se presenta como un recordatorio de que el terrorismo no es solo un fenómeno histórico.