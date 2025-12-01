Madrid acaba el año con ocho "hubs" de movilidad sostenible en marcha

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana el nuevo hub de movilidad sostenible Plaza de España 360, gestionado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), tras las obras de adecuación ejecutadas en las instalaciones del antiguo aparcamiento subterráneo.

El recién remodelado aparcamiento, con 25.973 m² de superficie total, está situado en el eje que conecta el casco histórico con la Gran Vía y Princesa, centro neurálgico del turismo, la actividad comercial y el transporte madrileño. El proyecto de modernización de esta infraestructura de tres plantas bajo rasante, con capacidad para 838 vehículos, ha contado con una inversión de 10,89 millones de euros, tal y como ha explicado el regidor madrileño, quien ha estado acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Fruto de esta renovación, en su planta -1, esta infraestructura alberga un moderno hub de movilidad sostenible cuya principal novedad es la presencia, por vez primera en una instalación de este tipo, de una estación de bicimad con capacidad para 12 bicicletas. Asimismo, la infraestructura contará con una zona BiciPARK de aparcamiento para bicicletas (diez plazas), cuatro taquillas, dos consignas para depositar equipajes, seis plazas para distribución urbana de última milla y tres plazas de cambio de batería (battery swap), además de incluir otros servicios complementarios de venta automática y restauración. El hub integra también servicios de vehículos compartidos (37 plazas) y alquiler de coches (62 plazas), zona en la que la infraestructura eléctrica ha sido dimensionada y ejecutada para que en todas las plazas se puedan instalar cargadores eléctricos. Igualmente, en su apuesta por erigirse en un lugar confortable para el usuario, permite la entrada de luz y ventilación natural del exterior e incluye, además, un vestíbulo de espera en la entrada y dos pantallas táctiles informativas para facilitar la experiencia de uso.

En cuanto al servicio de recarga eléctrica, que estará disponible en las próximas semanas, el hub contará con seis plazas de recarga de alta potencia (dos plazas con cargador de 400 kW, otras dos con cargador de 240 kW y dos más con cargadores de 50 kW). Además, en esta misma planta -1, pero fuera del hub, en la zona de aparcamiento de rotación, también estarán disponibles otras 17 plazas con cargadores de 22 kW (cinco de ellas con dimensiones adaptadas para personas con movilidad reducida).

Finalmente, la digitalización también está muy presente en el hub con el objetivo de que sea un espacio en el que estén integrados servicios, datos y modos de transporte en tiempo real. Por ejemplo, en el hub de plaza de España se conocerá, a través de sensores y por primera vez de forma instantánea, el uso y la tipología de usuarios de los diferentes espacios, lo que permite optimizar la gestión y anticipar necesidades tanto de usuarios como de operadores logísticos.

Las obras de renovación de este antiguo aparcamiento, que databa de finales de los años 60, han incidido en la rehabilitación integral y el refuerzo de su estructura, así como en la renovación completa de las instalaciones y acabados, en la instalación de puntos de recarga eléctrica y en la construcción del hub de movilidad y logística. La remodelación, además, ha servido para incluir soluciones de recarga eléctrica inteligente (smart charging) y sistemas innovadores de detección y extinción de incendios.

De acuerdo con el diseño de la señalética presente en otros hubs gestionados por EMT Madrid, Plaza de España 360 da prioridad al color corporativo Madrid 360, valiéndose de los mismos códigos gráficos de identidad de marca comunes a todos los espacios que conforman la Estrategia de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid. El hub de movilidad Plaza de España 360 va más allá de una instalación de servicio, es una pieza estratégica del ecosistema de la movilidad madrileña porque su objetivo no es solo ofrecer nuevos servicios, sino reordenar los flujos de movilidad del centro, liberar superficie para uso peatonal y seguir avanzando hacia la neutralidad climática.

Santa Ana: plazas de rotación, para residentes y un hub en el sótano 1

Además del hub de plaza de España, el Ayuntamiento de Madrid ha finalizado también en estos días las obras de rehabilitación y reforma de los aparcamientos de Santa Ana y Luna-Tudescos, cuyos trabajos también se han enmarcado en los objetivos definidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 al integrar diferentes opciones de movilidad sostenible. Con la apertura de las instalaciones de Plaza de España 360, Santa Ana y Luna-Tudescos son ya ocho los hubs de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, tras la puesta en marcha de los de Canalejas, Recoletos, paseo de Artilleros, plaza del Carmen y Cortes.

En el caso del aparcamiento de Santa Ana, cuya apertura se realizará el próximo día 5 de diciembre, la reforma ha permitido renovar el diseño de esta infraestructura y dotarla de un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas y con 149 de esas plazas equipadas con recarga eléctrica. Suma 169 plazas de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro, para motos. Los residentes contarán con 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros.

En paralelo, se ha reconfigurado el sótano 1, convertido ahora en hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible e integrando diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

La inversión ha sido de seis millones de euros. Para realizar la necesaria impermeabilización de la plaza, ha sido necesario proceder al levantamiento de los ejemplares arbóreos y de la estatua de Federico García Lorca. Tras la finalización de estos trabajos, se ha restituido tanto la estatua a la situación inicial como el arbolado. Actualmente la plaza suma 60 árboles, cuatro más que antes de la reforma.

Luna-Tudescos: 6,2 millones de inversión y plazas de carsharing y micrologística

El hub de Luna-Tudescos reabrirá el 11 de diciembre, una vez finalizada la reforma que ha contado con una inversión de 6,2 millones. Dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas. De ese total, 197 cuentan con recarga eléctrica. Suma 313 plazas de rotación (con diez para personas con movilidad reducida) y 132 reservadas a residentes de este entorno -con un abono mensual de 70 euros-, todas ellas electrificadas y con tres para personas con movilidad reducida. Además, el aparcamiento tiene 50 plazas para motocicletas.

En la misma línea que los trabajos realizados en Santa Ana, se ha reconfigurado el aparcamiento para transformarlo en nuevo hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible y plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

Red de hubs urbanos de EMT Madrid

Actualmente, EMT Madrid gestiona un total de 13.055 plazas de aparcamiento en la capital, repartidas en instalaciones de rotación (incluidos disuasorios), de residentes (dotacionales), de carácter mixto y en los hubs de movilidad. En total, incluyendo el recién inaugurado Plaza de España 360, la empresa municipal gestiona 33 instalaciones (incluyendo cuatro hubs de movilidad) y un conjunto de 310 plazas de recarga para vehículos eléctricos.

El concepto de hub de movilidad se traduce en un espacio reconocible donde conviven diversos servicios que impulsan la transformación de la movilidad en las ciudades, facilitando la movilidad activa compartida, la electrificación del parque móvil y optimizando la actividad logística. Todos ellos son elementos clave dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360.

Ayuntamiento y EMT Madrid pusieron en marcha en diciembre de 2024 el hub de movilidad Paseo de Artilleros 360 ubicado sobre la estación de Metro de Vicálvaro. Anteriormente, en junio de 2024, se estrenó el hub de movilidad Recoletos 360, entre las plazas de Cibeles y Colón, a partir de la antigua estructura existente y tras intensos trabajos de ingeniería sobre una superficie de 11.370 m². El hub pionero bajo la gestión de EMT Madrid, Canalejas 360, fue inaugurado en agosto de 2022. Fue la instalación precursora con capacidad para integrar servicios de movilidad y distribución de última milla junto al kilómetro cero de Madrid, reaprovechando el antiguo aparcamiento de Sevilla. Todos estos proyectos están completamente alineados con los objetivos actuales de descarbonización del transporte urbano que persigue el consistorio madrileño.