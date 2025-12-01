Nuevos cortes de luz en Madrid antes del puente de diciembre: horarios y calles afectadas

Los cortes de suministro eléctrico forman parte del mantenimiento habitual de la red en cualquier ciudad española. En Madrid, cada semana se planifican pequeñas interrupciones con el objetivo de corregir incidencias puntuales o actualizar la infraestructura eléctrica. Estos trabajos se programan con antelación y suelen concentrarse en franjas horarias destinadas a causar la menor molestia posible.

Durante esta primera semana de diciembre, del día 1 al 5, se ha anunciado una nueva serie de actuaciones en la capital y en varios municipios del entorno. Se trata de cortes breves, en su mayoría de entre diez y veinte minutos, necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. Los vecinos afectados no deben realizar ninguna acción especial, ya que las compañías eléctricas, como el Grupo Iberdrola, recuerdan que se trata de intervenciones programadas y controladas.

Cortes de luz hoy, 1 de diciembre

El 1 de diciembre concentra varias interrupciones en Madrid capital y en municipios próximos. En la ciudad de Madrid, los cortes se extenderán a lo largo de la franja comprendida entre las 8:00 y las 15:00, afectando a distintos tramos y calles del centro como Gran Vía (67, 38, 42, 53, 57) y San Bernardo (5, 11). Además, localidades como Leganés, Torrejón de Ardoz o Torrelodones también experimentarán interrupciones puntuales durante la mañana:

Leganés : de 8:30 a 13:30 horas

: de 8:30 a 13:30 horas Torrejón de Ardoz : de 9:00 a 11:00 horas

: de 9:00 a 11:00 horas Torrelodones: de 10:00 a 11:30 horas

También habrá cortes en Hoyo de Manzanares y Villa del Prado, todos ellos dentro del mismo marco de mantenimiento programado. Estas interrupciones pueden alterar la rutina de vecinos y comercios, por lo que se recomienda tener en cuenta los horarios para anticiparse a cualquier inconveniente.

Cortes de luz en Madrid hasta el viernes

Martes, 2 de diciembre

Alcorcón : De 08:05 a 08:45 horas: Av. Tranvía (3 PR, 4) / Alpedrete (7, 13 PR) / Patones (81 PR A) / Valdelaguna (1 SN)

: De 08:05 a 08:45 horas: Av. Tranvía (3 PR, 4) / Alpedrete (7, 13 PR) / Patones (81 PR A) / Valdelaguna (1 SN) Cercedilla : De 08:00 a 08:30 horas: Colonia Camorritos (75, 76) / Abajo (1, 5, 22) / Cantos Gordos (41 PR) / Majavilan (15, 16 BI, 16–20) / Mata Robledal (4) / Poniente (15 PR) / Camorritos (27 KM D). De 16:00 a 16:30 horas: mismos tramos anteriores

: De 08:00 a 08:30 horas: Colonia Camorritos (75, 76) / Abajo (1, 5, 22) / Cantos Gordos (41 PR) / Majavilan (15, 16 BI, 16–20) / Mata Robledal (4) / Poniente (15 PR) / Camorritos (27 KM D). De 16:00 a 16:30 horas: mismos tramos anteriores Cobeña : De 15:00 a 17:00 horas: Alcalá–Torrelaguna (16, 18, 20)

: De 15:00 a 17:00 horas: Alcalá–Torrelaguna (16, 18, 20) Los Molinos : De 09:00 a 11:00 horas: Navalmedio (2–15) / Peñalara (18, 20, 23) / Valmayor (2, 4)

: De 09:00 a 11:00 horas: Navalmedio (2–15) / Peñalara (18, 20, 23) / Valmayor (2, 4) Madrid (capital) : De 08:15 a 08:30 horas: El Greco (6, 8) / La Perdiz (4). De 08:30 a 09:00 horas: Gil Imón (2, 6) / Segovia (16–36). De 17:45 a 18:00 horas: El Greco (6, 8) / La Perdiz (4)

: De 08:15 a 08:30 horas: El Greco (6, 8) / La Perdiz (4). De 08:30 a 09:00 horas: Gil Imón (2, 6) / Segovia (16–36). De 17:45 a 18:00 horas: El Greco (6, 8) / La Perdiz (4) Móstoles : De 09:00 a 09:10 horas: Río Miño (124–142)

: De 09:00 a 09:10 horas: Río Miño (124–142) Pelayos de la Presa : De 09:30 a 11:30 horas: Marcial Llorente (8 99, 8) / Pinares (13, 17, 18, 19, 21) / San Antonio (1 PR, 1–21 impares) / Pantano (3, 4)

: De 09:30 a 11:30 horas: Marcial Llorente (8 99, 8) / Pinares (13, 17, 18, 19, 21) / San Antonio (1 PR, 1–21 impares) / Pantano (3, 4) Pinto : De 08:30 a 09:30 horas: Costa del Sol (7) / Manuel Jiménez "El Alguacil" (4 1–4 12). De 10:00 a 11:00 horas: Costa del Sol (1, 3, 5) / Manuel Jiménez "El Alguacil" (3 PR 01, 3 1–3 10)

: De 08:30 a 09:30 horas: Costa del Sol (7) / Manuel Jiménez "El Alguacil" (4 1–4 12). De 10:00 a 11:00 horas: Costa del Sol (1, 3, 5) / Manuel Jiménez "El Alguacil" (3 PR 01, 3 1–3 10) Pozuelo de Alarcón : De 12:00 a 14:00 horas: Asturias (4, 6 BI, 8, 10) / Ávila (6–8) / Burgos (24–110) / Cañada de las Carreras (21–106) / Orense (23–102) / Palencia (3–14) / Palencia La Cabaña (1 1) / Pontevedra (24–91) / Segovia (1 PR, 2, 3, 8, 11, 13, 15) / Valladolid (1–15) / Vizcaya (4, 6) / Zamora (2–14)

: De 12:00 a 14:00 horas: Asturias (4, 6 BI, 8, 10) / Ávila (6–8) / Burgos (24–110) / Cañada de las Carreras (21–106) / Orense (23–102) / Palencia (3–14) / Palencia La Cabaña (1 1) / Pontevedra (24–91) / Segovia (1 PR, 2, 3, 8, 11, 13, 15) / Valladolid (1–15) / Vizcaya (4, 6) / Zamora (2–14) San Martín de Valdeiglesias : De 12:00 a 14:00 horas: Av. La Hispanidad (47–176) / Av. Virgen de la Nueva (1 PR, 488 PC, 509) / Brasilia (61–178) / Dolores (515 PC) / Guadalupe (473, 504) / Puerto Príncipe (15–105) / San Juan de Puerto Rico (83) / Santa Fe (497) / Tegucigalpa (17) / Trinidad (480) / Washington (2, 3, 10, 53) / Tramo Virgen de la Nueva (469, 506, 507)

: De 12:00 a 14:00 horas: Av. La Hispanidad (47–176) / Av. Virgen de la Nueva (1 PR, 488 PC, 509) / Brasilia (61–178) / Dolores (515 PC) / Guadalupe (473, 504) / Puerto Príncipe (15–105) / San Juan de Puerto Rico (83) / Santa Fe (497) / Tegucigalpa (17) / Trinidad (480) / Washington (2, 3, 10, 53) / Tramo Virgen de la Nueva (469, 506, 507) Torrejón de Ardoz: De 09:00 a 11:00 horas: Nápoles (1, 3, 5, 7). De 11:30 a 13:30 horas: Segovia (1, 9, 13, 17, 21)

Miércoles, 3 de diciembre

Cercedilla : De 08:00 a 08:30 horas / De 12:00 a 12:30 horas: Colonia Camorritos (75, 76) / Abajo (1, 5, 22) / Cantos Gordos (41 PR) / Majavilan (15–20) / Mata Robledal (4) / Poniente (15 PR) / Camorritos (27 KM D)

: De 08:00 a 08:30 horas / De 12:00 a 12:30 horas: Colonia Camorritos (75, 76) / Abajo (1, 5, 22) / Cantos Gordos (41 PR) / Majavilan (15–20) / Mata Robledal (4) / Poniente (15 PR) / Camorritos (27 KM D) Colmenar del Arroyo : De 08:30 a 09:00 horas / De 14:00 a 14:30 horas: M-531 (27 KM I1, 27 KM I3)

: De 08:30 a 09:00 horas / De 14:00 a 14:30 horas: M-531 (27 KM I1, 27 KM I3) El Escorial : De 09:00 a 10:00 horas: Camino Viejo (1–185) / Dos (1–29) / Estación (47) / Nueve (168–172) / Principal (190) / Tres (13–154)

: De 09:00 a 10:00 horas: Camino Viejo (1–185) / Dos (1–29) / Estación (47) / Nueve (168–172) / Principal (190) / Tres (13–154) Getafe : De 00:05 a 03:30 horas: Ramón Rubial (6, 8, 10). De 03:30 a 06:30 horas: Joan Font (3, 5, 7)

: De 00:05 a 03:30 horas: Ramón Rubial (6, 8, 10). De 03:30 a 06:30 horas: Joan Font (3, 5, 7) Madrid (capital) . De 08:00 a 08:30 horas: M-30 (47 KM 31, 48 KM 00). De 08:00 a 10:00 horas: Joaquín Bau (2, 5). De 08:15 a 08:30 horas / De 17:30 a 17:45 horas: Fray José Cerdeiriña (11–49 impares). De 09:45 a 11:00 horas: San Dalmacio (14 PR). De 10:00 a 11:30 horas: Av. Complutense (5–10) / Profesor Aranguren (1 PR 2) / Glorieta Paraninfo (1 3)

. De 08:00 a 08:30 horas: M-30 (47 KM 31, 48 KM 00). De 08:00 a 10:00 horas: Joaquín Bau (2, 5). De 08:15 a 08:30 horas / De 17:30 a 17:45 horas: Fray José Cerdeiriña (11–49 impares). De 09:45 a 11:00 horas: San Dalmacio (14 PR). De 10:00 a 11:30 horas: Av. Complutense (5–10) / Profesor Aranguren (1 PR 2) / Glorieta Paraninfo (1 3) Torrelodones: De 08:15 a 08:30 horas / De 16:15 a 16:30 horas: Doctor Mingo Alsina (22 1–24 2) / José Luis Martínez (1–33) / Manuel Pardo (15–35 31) / María Victoria (1, 3) / Miguel Martín (1–25) / Carretera M-519 (3–7) / Plaza Salvador Sánchez Frascuelo (1–5)

Jueves, 4 de diciembre

Alcobendas : De 09:00 a 11:00 horas: Industria (32). De 12:00 a 14:00 horas: San Vicente (9, 11, 13, 15). De 15:30 a 17:30 horas: Constitución (78, 86) / Jarama (4, 6, 8, 10) / Miño (9)

: De 09:00 a 11:00 horas: Industria (32). De 12:00 a 14:00 horas: San Vicente (9, 11, 13, 15). De 15:30 a 17:30 horas: Constitución (78, 86) / Jarama (4, 6, 8, 10) / Miño (9) Getafe : De 00:15 a 03:15 horas: Chamberlain (1 BI) / Glaser (4 PR) / M-406 (10 KM D2, 103 KM). De 03:30 a 06:30 horas: Becquerel (1) / Glaser (4 BI) / M-406 (100 KM 1)

: De 00:15 a 03:15 horas: Chamberlain (1 BI) / Glaser (4 PR) / M-406 (10 KM D2, 103 KM). De 03:30 a 06:30 horas: Becquerel (1) / Glaser (4 BI) / M-406 (100 KM 1) La Berzosa : De 09:00 a 10:00 horas: Alea (4–8) / Alisal (3–7) / Arra (33 PR, 58–66)

: De 09:00 a 10:00 horas: Alea (4–8) / Alisal (3–7) / Arra (33 PR, 58–66) Las Matas (Las Rozas) . De 09:00 a 10:45 horas: Centro (3) / Levante (3 BI) / Monte (11). De 11:00 a 14:30 horas: Centro (5) / Levante (11) / Monte (13A, 13B)

. De 09:00 a 10:45 horas: Centro (3) / Levante (3 BI) / Monte (11). De 11:00 a 14:30 horas: Centro (5) / Levante (11) / Monte (13A, 13B) Madrid (capital). De 08:00 a 08:30 horas / De 18:00 a 18:30 horas: Av. La Peseta (34–40) / Cuevas de Altamira (15–29). De 08:30 a 10:00 horas: Toledo (18). De 11:00 a 13:00 horas: Toledo (14)

Viernes, 5 de diciembre