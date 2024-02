Beata Pasta: La oportunidad para conocer los secretos de la pasta fresca

Vamos a dejarnos de postureo, detox, healthy y modas bio varias. Hago un llamamiento a mis cómplices foodies a que tiren la primera piedra sí nunca le ha apetecido algo gocho (no veo ninguna por aquí). Sí, sí, han leído bien —no me he abandonado aún al fast food, tranquilícense—. Esa comida que hace un flaco favor al momento biquini, pero que dices «¡Qué más da! Un día es un día». Esos sentimientos de gochismo afloran de manera imparable y constante; como las canas, que queremos contenerlas, pero nos delatan. Lejos de estos símiles, vamos al turrón o, más bien, vamos a la pasta, ese ingrediente que todos soñamos con comer sin estar pendientes de la báscula. Pero, lean atentamente, tengo una buena noticia. Beata Pasta (glorieta de Bilbao, 4), el templo de la pasta fresca en la capital, nos desvela sus misterios para que podamos disfrutarla sin remordimientos, y que pase de ser un vicio inconfesable a un secreto a voces.

Este restaurante, comprometido con revolucionar y democratizar el mundo de la pasta fresca, arranca en marzo los talleres en los que enseñarán a elaborarla desde cero, de manera casera al 100 % y con la idea de poder luego disfrutarla de manera sana. Gracias a la genialidad de Ciro Cristiano, propietario de Beata y del exitoso Baldoria, Madrid cuenta con un espacio único: un restaurante de monoproducto que se ha convertido en un lugar de culto y peregrinación para esa comunidad de beatos y fieles a la pasta. Todas las semanas, los expertos del obrador del restaurante impartirán una masterclass, que será una ocasión única de disfrutar del sabor de Italia. Porque hay que hablar con propiedad: «Este producto estrella de la gastronomía italiana, con permiso de la pizza, nos quita el sueño y a la vez nos da la vida». Beata Pasta demuestra la versatilidad de este producto como eje central de un plan perfecto para el afterwork, para pasarlo bien con amigos o en familia, ya seas un gordinflón o un privilegiado que come de todo y nunca engorda. Al fin y al cabo, está pensada para los amantes del buen comer, y ahí entramos todos, todas y todes.

Una vez por semana, los chefs de Beata Pasta impartirán una masterclass Cedida

Cada clase, pensada para un máximo de ocho personas, dura dos horas y media, cuesta 49 euros, y ofrece la oportunidad de aprender a elaborar la masa de la pasta fresca y hacer distintos formatos, como pappardelle o ravioli; además, la actividad incluye para cada asistente un delantal de regalo y un aperitivo de bienvenida. Con esta iniciativa, el restaurante quiere ofrecer a sus clientes la experiencia completa de la pasta fresca; un espacio donde intercambiar opiniones y adquirir nuevos conocimientos para finalmente crear esa comunidad de pasta lovers fieles a este templo. Eso sí, no se olviden que para acceder a estas jornadas es necesario realizar una reserva previa a través de la web del establecimiento.

Beata Pasta está pensada como una Trattoria 2.0 Cedida

Esta masterclass también es una forma de conocer la idiosincrasia del país de la bota. La zona del obrador de Beata, con una enorme cristalera a la calle, es su particular homenaje a las nonnas italianas, quienes hoy en día siguen elaborando la pasta en sus casas, a pie de calle y a la vista de todos. Beata Pasta, concebida como una trattoria 2.0., está dividida en cuatro espacios rompedores: el obrador, la zona de bistró italiano, la despensa y, al fondo, la cocina, donde la magia de la pasta fresca se transforma. Este colorido local amarillo y el blanco no es solo un lugar para comer, sino también un espacio para experimentar y aprender. Aunque la felicità nunca es total, gracias a Beata Pasta cada vez es más completa.