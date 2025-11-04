Busquen a un Luis Molina

Madrid está más sucio cada día. Lo ha reconocido el mismo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un Pleno municipal, lo cual me parece estupendo. Me gusta que un político reconozca lo que están haciendo mal. Es una pena que esta ciudad esté sufriendo un deterioro de sus principales servicios. De la Policía Municipal ya hemos hablado y lo seguiremos haciendo y del transporte lo haremos la próxima semana.

En tiempos de Esperanza Aguirre como concejala de Medio Ambiente se produjo una importante crisis de limpieza y no dudó en poner a un concejal, Luis Molina, a perseguir a las concesionarias para que cumplieran con su deber, que para eso les pagamos. Recuerdo haber visto a Luis Molina al terminar un festejo revisando si se limpiaba bien o controlar si quedaban restos en la calle después de retirar las basuras. Ahora es imposible ver a un edil en este empeño.

Me imagino que a las empresas no les saldrán las cuentas y reducirán las plantillas o maniobras similares. Una inspección más eficaz daría mejores resultados, pero comprendo que los funcionarios tienen calor en verano en la calle y frío en invierno y eso es duro. Los buenos periodistas se hacen en la calle y la buena inspección se debe hacer buscando la guarrería. El alcalde ha anunciado que se reforzará el personal (o sea, que falta) y se crearán brigadas de limpieza 24 horas para los distritos. Me imagino que no habrá que pagar el “reformado” de los contratos. Las empresas deben hacer el trabajo que pactaron y el Ayuntamiento exigir que lo cumplan.

También nos anuncian que habrá sanciones a los que incumplan las normas con la ayuda de la Policía Municipal. Al final, ya lo digo, tendrán que buscar a Luis Molina.