Vuelve "Alcorcón. Sabor que mola"

Alcorcón, uno de los municipios más ricos en oferta gastronómica de la Comunidad de Madrid, será nuevamente el escenario de la ruta culinaria "Alcorcón. Sabor que Mola", un festival que se celebrará del 7 al 23 de noviembre. Con cerca de 40 locales participantes, esta iniciativa tiene como principal objetivo promocionar la gastronomía local, destacando tanto a nivel regional como nacional.

El futuro no se espera, se degusta. Y del 7 al 23 de noviembre, Alcorcón se convertirá, por tercer año, en el epicentro de la próxima gran revolución culinaria. “Olvídense de lo tradicional; estamos en la era de ‘Alcorcón. Sabor que mola’, el evento que no sólo pone a la ciudad en el centro del mapa de los sabores, sino que define el manifiesto de la gastronomía del futuro: una fusión audaz entre la herencia culinaria, la sostenibilidad local, la tecnología y una experiencia inmersiva total”, explica Joaquín Parejo, organizador de la ruta culinaria.

La presentación oficial tendrá lugar el 6 de noviembre a las 18.00 horas en The Dreamland (calle Parque Ferial, 34) con show cooking de tres hosteleros de vanguardia que desvelarán, en directo, las técnicas y sabores que dominarán la gastronomía. “El éxito de ‘Alcorcón. Sabor que Mola’ es un esfuerzo colectivo que une al tejido empresarial, las instituciones y los medios de comunicación. La organización recae en la Agrupación de Empresarios y profesionales de Alcorcón y cuenta con el respaldo de la Agrupación Deportiva Alcorcón”, matiza Parejo. Durante tres semanas, Alcorcón te invita a vivir una experiencia culinaria única, trascendiendo la mera ruta de la tapa para transformarse en un laboratorio de sabores. Los mejores chefs de la ciudad se ponen el delantal, no sólo para conquistar paladares, sino para exhibir cómo la tradición castellana, gallega y asturiana dialoga con las vanguardias internacionales más sorprendentes. ¿El secreto? La cocina del futuro se basa en la autenticidad sin fronteras, donde una tapa de inspiración regional convive con los platos internacionales más atrevidos.

Los asistentes podrán participar votando por sus platos y tapas favoritos a través de la página web oficial del evento, www.alcorconsaborquemola.com.

"Alcorcón. Sabor que mola". Cedida.

El organizador explica que “cada visita te acerca a conseguir comidas valoradas en 600 euros en los restaurantes participantes. Cuantos más locales visites, más opciones tendrás. Pronto se habilitará una aplicación de Android e iOS para poder consultar toda la información y para poder participar”. El organizador del evento, Joaquín Parejo, asegura que “queremos volver a posicionar a Alcorcón como el centro de la innovación y creatividad gastronómica, ofreciendo a nuestros vecinos una experiencia culinaria única, de calidad y originalidad”.

El jurado estará compuesto por reconocidos profesionales de la hostelería, y los embajadores del evento serán el popular DJ alcorconero Vicente One More Time y la destacada escritora Lucía Asué Mbomío.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el 3 de diciembre a las 18.00 horas en Jowke Club (Avd. San Martín de Valdeiglesias 22 – Alcorcón), donde se darán a conocer los mejores platos y tapas de esta edición.