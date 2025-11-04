BLESS Hotel Madrid reina el lifestyle: brunch de autor e iglús bajo las estrellas

BLESS Hotel Madrid vuelve a mover ficha en la agenda social y gastronómica de la capital. Si durante el invierno sus icónicos iglús privados han convertido su rooftop en uno de los escenarios más deseados de la ciudad, ahora el hotel suma un nuevo plan imprescindible para el fin de semana: The Brunch Society, un formato que une gastronomía de autor, moda y ambiente cosmopolita en pleno Barrio de Salamanca.

Todos los sábados y domingos de 13:00 a 16:00 h, el lounge Pinzelada se transforma en un punto de encuentro para amantes del buen comer, las compras y el espíritu urbano. La propuesta lleva la firma del chef ejecutivo Álvaro de Frutos y está basada en producto de temporada, con un guiño al brunch más internacional pero reinterpretado con elegancia madrileña . Además de la oferta gastronómica, cada edición del brunch contará con la presencia de marcas exclusivas de moda y lifestyle (como la italiana Momonì o la mexicana Paloma Lajud) que convertirán el espacio en un escaparate efímero donde comprar, inspirarse y socializar. Un plan que nace con vocación “always on”, disponible todos los fines de semana del año, tanto para huéspedes como para público local .

Iglús

Cuando cae el frío, el protagonismo sube a la azotea. La Picos Pardos Winter Edition regresa con sus ya icónicos iglús panorámicos: espacios privados, climatizados y con vistas al skyline madrileño, perfectos para comidas, cenas o cócteles entre amigos, parejas o pequeños grupos. Una experiencia que fusiona el encanto de un après-ski alpino con el lujo urbano del Barrio de Salamanca.

Bless Hotel Madrid. Cedida.

El menú, pensado para compartir, apuesta por sabores de montaña: raclettes, fondues, carnes al punto perfecto y una carta de cócteles de autor. La experiencia se completa con una zona acristalada tipo invernadero climatizado, ampliando aforo sin renunciar al ambiente cálido y sofisticado que ha convertido a los iglús en plan estrella del invierno madrileño .

Con estos dos lanzamientos, uno estacional, otro permanente, Bless Hotel Madrid refuerza su posicionamiento como referente del lifestyle de lujo en la ciudad, combinando alta gastronomía, cultura, moda y experiencias sensoriales a medida. En este sentido, BLESS forma parte de BLESS Collection Hotels, la marca de lujo de Palladium Hotel Group, dirigida a un público cosmopolita que busca exclusividad, diseño vanguardista y experiencias únicas ligadas a la gastronomía, la música, el arte y la moda.