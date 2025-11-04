Los Teatros Luchana se llenan de ritmo y color con el estreno de “Carnaval en la Selva”

La compañía Beti Alai, creadora de éxitos familiares como Fiesta en la Granja o Nora y el Dragón, presenta su nuevo espectáculo: “Carnaval en la Selva”, un divertido montaje de títeres, lleno de color, música y humor, que hará disfrutar a toda la familia.

El estreno tendrá lugar el 15 de noviembre en los Teatros Luchana, referente en la programación teatral para familias en Madrid.

En esta disparatada selva, cada tarde se celebra el Carnaval, y todos los animales tienen un papel muy especial. La Jirafa, siempre responsable, organiza todo para que nadie se quede fuera; el León impone orden con su rugido; la Mona traviesa lo desordena todo con sus bromas, y el simpático Loro… ¡siempre acaba haciendo todo al revés! Pero este año hay un problema: Elefantito, encargado de iniciar la fiesta tocando su trompa, ¡ha desaparecido!

Dos granjeros despistados, Lino y Tato, deberán enfrentarse a los mosquitos, colaborar con los animales y encontrar a Elefantito para que la selva vuelva a llenarse de música, risas y alegría.

“Carnaval en la Selva” combina actores y títeres tipo muppet, llenos de magia, que se mueven, hablan y cantan, en una puesta en escena colorida y participativa. Con música original, canciones en directo y mucho humor, la obra invita a los más pequeños —y también a los mayores— a dejarse llevar por el ritmo de la naturaleza.

Fiel a su estilo, Beti Alai ofrece un espectáculo de calidad, cercano, educativo y lleno de vida, que transmite valores como la cooperación, la amistad y la alegría de compartir.

Ir al teatro es una actividad que fascina a los más pequeños, y Beti Alai convierte cada función en una experiencia mágica y familiar para todas las edades.