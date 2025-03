El "caníbal de Ventas" ingresa en un psiquiátrico

Alberto S. G., conocido como el 'caníbal de Ventas' y condenado a 15 años de cárcel por matar, descuartizar y profanar el cadáver de su madre, ha ingresado en el psiquiátrico penitenciario de Font Calent (Alicante) después de que el joven solicitara ayuda para pasar su condena en este hospital.

Un jurado popular declaró en mayo de 2021 a Alberto culpable del homicidio y profanación del cadáver de su madre, a quien desmembró con un serrucho ingiriendo parte de sus restos en el piso del barrio de la Guindalera en el que ambos residían. El tribunal no apreció que sufriera un brote psicótico.

En una carta remitida a su abogado, el preso se quejaba el pasado mes de enero de que tras su detención en febrero de 2019 no le llevaron al hospital para una valoración psíquica ni los agentes leyeron sus derechos durante el arresto.

"Antes de que empezara mi juicio mi abogado me dijo que dijera que yo no me acordaba de nada, cosa que hice sin convicción porque yo ya declaré a la jueza lo ocurrido durante la investigación. No me sentí defendido. No hizo buen trabajo", escribía.

"Sufrí una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. Además, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales", relataba.

Facultades mentales

En la sentencia se consideró probado que Alberto S. G. no tenía sus facultades mentales anuladas en el momento de los hechos, por lo que debía cumplir la sentencia en un centro penitenciario.

"Pido perdón y no es para agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima", manifestó en su última palabra el condenado.

En concreto, se le condenó por un delito de homicidio -en el que concurre la circunstancia agravante de parentesco-, y otro delito de profanación de cadáveres -en el que también concurre la misma circunstancia agravante-, al considerarle autor de la muerte de su madre en fecha no determinada entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019.

También se le condenó por descuartizar los restos para a continuación alimentarse con el cadáver durante, al menos, quince días, tal y como estableció en su momento el jurado popular que siguió la vista oral, celebrada el pasado mes de abril.