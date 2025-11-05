Un coche con dos ocupantes vuelca en un camino de tierra en Arganda del Rey

Los dos pasajeros de un turismo han resultado levemente heridos tras volcar ayer en un camino de tierra de la localidad de Arganda del Rey, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Los hechos se producían poco antes del mediodía en el camino Valtierra de la citada localidad madrileña, por donde circulaba el vehículo cuando el terreno ha cedido por sorpresa, quedando el coche volcado sobre su lado derecho.

Bomberos de la Comunidad de Madrid se trasladaron hasta la zona, logrando sacar del vehículo a las dos personas que se encontraban en el interior, ambos varones mayores y que han resultado heridos de carácter leve. Efectivos del SUMMA 112 han atendido a los heridos y, a continuación, los trasladaron al Hospital de Arganda del Rey. Agentes de la Policía Local han colaborado en el rescate de los dos ocupantes del turismo.