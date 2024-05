¿Cómo revivir en directo los acontecimientos del 2 de mayo de 1808?

Voluntarios de Madrid son una asociación cultural declarada de autoridad pública por el Ayuntamiento, formada por 100 miembros aproximadamente. Nació en Madrid en 2002, aunque puntualmente organizan eventos culturales por el resto de España.

Desde 2006 son reconocidos por sus recreaciones históricas, porque tal y como viene avisando Alfonso Sabán, presidente de Voluntarios de Madrid, «falta conocimiento de la historia de nuestra ciudad, que no es poca». Para formar parte de esta asociación no hace falta nada más que ser miembro de una asociación y sentir pasión y ganas por lo que hacen, no reciben ningún tipo de subvención y «es totalmente un hobby», aclara. «Aquí hay gente muy cateta y muy catedrática, a nadie se le pide currículum más allá de que guste».

Preparativos y ensayos de la recreación del 2 de mayo. Voluntarios de diferentes nacionalidades alojados en un polideportivo del barrio de Barajas se prepara para el espectáculo de mañana. Ensayan en Avenida Monforte de Lemos y parque de La Vaguada, recreación histórica de la guerra de independencia. Alberto R. Roldán La Razón

Visitan colegios, ciudades o centros de tercera edad; también hacen publicaciones. Pero sus dos grandes puntos fuertes ocurren en las fiestas de mayo y en noviembre. «Todo lo que sea divulgar historia de España, primordialmente de la Guerra de Independencia y, en particular, de Madrid, nos implicamos. También historia militar», comenta Alfonso a LA RAZÓN. «Nuestro plato fuerte son las recreaciones históricas, algo que solo se permite hacer a este tipo de asociaciones». Con ello, el presidente explica que, a diferencia de publicar libros, hacer conferencias o cortometrajes, algo que hacen muchas entidades, ellos se centran en las recreaciones, donde no hay tanta participación del sector. «Se trata de un espectáculo de un evento histórico en la zona pública, es decir, para la gente, vecinos y turistas. No es en casa, en teatros o en salas privadas, es en la calle», apostilla el entrevistado.

Sin papeles

Como curiosidad o elemento más llamativo de esta asociación es que «no hay papeles». El 2 de mayo, igual por su característica más teatral, si cuentan con personajes más pronunciados como Manuela Malasaña, el mariscal Murat o Daoiz y Velarde. Pero, en general, este tipo de asociaciones son regimientos; no se trata de una obra teatral al uso, sino que se organizan en base a una jerarquía militar (pero entre civiles): «Desde que empieza hasta que acaba el evento se ocupa un papel dentro de una jerarquía. Por ejemplo, yo soy presidente y a la vez soy fusilero; también está el capitán, el coronel, reclutas, cabos… No hay que aprenderse ningún papel, solo hay que seguir órdenes y conocer tu sitio en la fila», ha detallado Alfonso Sabán.

«Lo que hacemos hoy en la Plaza del Sol o en la Plaza de Oriente es sálvese quien pueda. Seguimos unos esquemas, pero como referencia, nada desarrollado. Cada recreación es única porque son muy espontáneas». Alfonso indica que lo que destaca en estos casos es la naturalidad, donde cada recreador está encuadrado en un grupo o unidad y siguen determinadas instrucciones, pero no con papeles concretos. Los jefes de grupo se reúnen para planificar un croquis que detalle los tiempos y el área de trabajo, nada más, cuenta el presidente de la asociación. «Un plan de batalla aguanta hasta el primer disparo», comenta Sabán a la vez que ríe.

El público

«El público se vuelve bastante loco», confiesa Alfonso a este diario. «Al principio causa mucha sorpresa ver a más de 400 representantes, tanto por la historia como por los tejidos y la indumentaria tan preparada», añade. La vestimenta de época, la formación y la espontaneidad mencionada anteriormente hace que este encuentro congregue a 5.000 personas fácilmente, es masivo. «La gente se divierte mucho en el buen sentido, pero cuando llegan los disparos ves las caras de shock, especialmente en los momentos de ira, cuando perdemos en el 2 de mayo y el público se enfada con los recreadores franceses».

Preparativos y ensayos de la recreación del 2 de mayo. Voluntarios de diferentes nacionalidades alojados en un polideportivo del barrio de Barajas se prepara para el espectáculo de mañana. Ensayan en Avenida Monforte de Lemos y parque de La Vaguada, recreación histórica de la guerra de independencia. Alberto R. Roldán La Razón

No olvidemos que este sábado es la liberación de Madrid. Por ello, Voluntarios de Madrid, concretamente más de 800 personas, recrearán la liberación de Madrid de 1812, «cuando le dan la vuelta al jamón en la guerra y empiezan a ganar los españoles». Y lo más importante: quien no tenga ni idea de historia, o al menos de la de Madrid, se entera y se convierte en una forma atractiva de aprender. «Ponemos música, tenemos narradores, este año a Javier Santa Marta (divulgador histórico) y Álvaro de Pasea Madrid (creador de contenido), quienes se encargan de conducir las escenas, entablando conversaciones como dos comentaristas de fútbol que comentan la historia en directo», detalla.

El calendario

El espíritu de la historia cobró vida en Torrejón de Ardoz ayer 1 de mayo con una emocionante recreación histórica. Desde las 11 de la mañana hasta las dos de la tarde, la Plaza del Ayuntamiento de Torrejón se convirtió en el escenario de un viaje en el tiempo hacia la era napoleónica.

Los participantes y espectadores tendrán la oportunidad de sumergirse en la atmósfera del siglo XIX con una Recreación en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, donde se revivirán momentos clave de aquel periodo histórico. Desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, el corazón de la ciudad fue testigo de escenas que evocarán la grandeza y los desafíos de la época. También en la Plaza Mayor hubo talleres y juegos infantiles que transportaron a los niños a través del tiempo, permitiéndoles experimentar de primera mano cómo era la vida en aquellos tiempos.

Preparativos y ensayos de la recreación del 2 de mayo. Voluntarios de diferentes nacionalidades alojados en un Alberto R. Roldán Fotógrafos

Y la recreación continúa hoy con un evento aún más ambicioso en la Plaza de Oriente. Bajo el título de «Recreación Histórica del 2 de Mayo», este espectáculo llevará a los asistentes en un viaje aún más profundo hacia la historia. Con actividades programadas desde la mañana hasta la tarde, incluyendo una recreación en dos tiempos en la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente, así como una emocionante recreación en el Palacio Real, este evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de la historia y la recreación.

Además, el día 3 de mayo, el majestuoso Palacio de Santoña en Madrid abrirá sus puertas para acoger un «Baile de la Victoria». Desde las siete de la tarde hasta las 11 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de una velada única, inmersos en la elegancia y el esplendor de la época, como parte de los actos conmemorativos del 2 de mayo de 1808.

Y para culminar esta semana de conmemoración histórica, el 4 de mayo tendrá lugar un evento sin precedentes en el Parque de El Retiro: el «Gran Desfile y Recreación de la Liberación de Madrid». Desde temprano en la mañana, el parque se llenará de soldados, civiles y caballeros, todos dispuestos a revivir los acontecimientos que llevaron a la liberación de la ciudad. Con un desfile majestuoso y una recreación histórica en el Parque del Buen Retiro y sus alrededores, esta será una ocasión única para rendir homenaje a aquellos que lucharon por la libertad y la independencia.