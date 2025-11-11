El Consorcio de Transportes de Madrid abre en Alcorcón una oficina de gestión de tarjeta transporte

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha puesto en marcha este martes una nueva oficina de gestión de la tarjeta transporte público en la estación de Alcorcón Central, un lugar estratégico donde confluyen la línea 12 de Metro de Madrid y el servicio de Cercanías.

Con este nuevo punto de atención se pretende proporcionar a los más de 170.000 habitantes del municipio de Alcorcón un lugar donde poder hacer todas las gestiones referentes a los billetes y títulos del Consorcio Regional de Transportes, según ha señalado el Gobierno regional en una nota.

La nueva oficina dispone de tres puestos de atención al cliente, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando así un servicio accesible para los usuarios.

Además, en las próximas semanas está prevista la apertura de otro centro similar en la localidad de Parla, también con el objetivo de mejorar la atención a los habitantes de este municipio.

También en 2026 está prevista la apertura de una nueva oficina en el intercambiador de Plaza Elíptica y otra en el municipio de Aranjuez.

Con estas nuevas incorporaciones, más las que se producirán el próximo año, el Consorcio contará con 24 oficinas dedicadas a la atención y gestión del transporte público en la región.

Por otro lado, el pasado fin de semana se procedió al cierre temporal de la oficina de gestión ubicada en Nuevos Ministerios para acometer trabajos de remodelación y ampliación en este punto de atención, que prevé su reapertura a finales de enero, momento en el que retomará su actividad habitual.