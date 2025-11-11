La Fundación Tacumi celebra su II Mercadillo Solidario en el NH Eurobuilding de Madrid

La Fundación Tacumi Integración celebrará los próximos sábado 22 y domingo 23 de noviembre su II Mercadillo Solidario, que tendrá lugar en el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid.

Tras el éxito de la edición anterior, este evento se consolida como una cita imprescindible para quienes buscan combinar solidaridad, ocio y espíritu navideño. Más de 30 marcas participarán ofreciendo una amplia variedad de productos -desde moda, decoración, bisutería y papelería hasta gastronomía artesanal-, en un entorno único y con un fin solidario: recaudar fondos para apoyar la educación inclusiva de niños y jóvenes con necesidades educativas específicas.

“Cada compra en nuestro mercadillo se transforma en una oportunidad de aprendizaje para un niño”, explica Felipe Calvo, presidente de la Fundación Tacumi. “Lo que hacemos tiene un impacto directo en las aulas, donde nuestros reeducadores trabajan para que todos los alumnos, con y sin discapacidad, aprendan juntos”.

El mercadillo abrirá sus puertas el sábado 22 de noviembre de 10:30 a 20:00 horas y el domingo 23 de noviembre de 10:30 a 14:30 horas. Además de la oferta de expositores, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo, sorteos y actividades para toda la familia.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a los programas de la Fundación Tacumi, centrados en promover la inclusión escolar en colegios ordinarios y ofrecer apoyo personalizado a familias y centros educativos.