El partido de la NFL en Madrid dispara un 50% las búsquedas de alojamiento en Booking

El partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se disputará el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, ha disparado un 50 por ciento las búsquedas de alojamiento en la ciudad, según datos de Booking.

En concreto, los españoles son los que más búsquedas realizan para los días cercanos al encuentro, seguido de los ingleses, alemanes e italianos.

Por su parte, los estadounidenses representan el quinto país que más busca Madrid en esas fechas, hasta el punto de casi triplicarse, con un aumento de las mismas en un 281%.

En palabras de la responsable de Booking.com para España y Portugal, Pilar Crespo, el notable aumento de búsquedas de alojamiento refleja la confianza de los viajeros en la plataforma. "En Booking.com estamos encantados de que Madrid acoja un evento deportivo histórico, con el primer partido de fútbol americano, que atraerá a nuevos viajeros a conocer la capital", ha añadido.

Al margen del partido, se celebrarán actividades por la capital madrileña. Así, los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerá su 'Fan Zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16. Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, los aficionados también podrán visitar el 'Collins Irish Tavern', sede oficial de los Dolphins, que acogerá una animada fiesta durante el día del partido.

Los Washington Commanders, por su parte, organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.

Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.