Así será Madrid On Ice 2025 en el Metropolitano: fechas, actividades y cómo comprar entradas

La Navidad ya está presente en todas las ciudades del Mundo. En Nueva York ya han puesto el árbol de Rockefeller Center y en Madrid, el Ayuntamiento ya ha instalado más de 13 millones de luces en los 21 distritos de la ciudad. A apenas diez días del encendido de las luces de Navidad en la capital, los madrileños se preparan para vivir una de las épocas del año con más planes en activo. Desde los mercadillos navideños hasta las mejores pistas de patinaje sobre hielo, muchos españoles se declaran fanáticos de la Navidad.

Como novedades de 2025, Madrid va a acoger varias experiencias navideñas, repartidas en todo el territorio de la región. Más allá de los belenes vivientes, los pueblos de Navidad se han convertido en la verdadera atracción turística de esta época. En Madrid, este año van a contar con dos: Mavidad Bernabéu y Madrid On Ice.

Siente la Navidad en un estadio de fútbol

Tal y como ya anunció el Atlético de Madrid, la Navidad vuelve a su estadio con una experiencia única que gira alrededor de una de las pistas de huelo más grandes de Europa, en la cual llegarán a patinar simultáneamente hasta 1.500 personas. En su segunda edición, Madrid On Ice llega con una mayor apuesta por el ocio, con actuaciones musicales o sesiones de DJ. En cuanto a la gastronomía, no faltaran los puestos de chocolate con churros, castañas asadas, algodón de azúcar y otros productos típicos de la época.

Ya el año pasado fue todo un éxito con más de 10.000 personas en un día, convirtiéndose en la atracción navideña por excelencia entre los madrileños. Aunque este año cuenta con la competencia del Real Madrid, lo cierto es que el club colchonero espera superar sus récords y seguir siendo la referencia de la Navidad en Madrid.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en su página web oficial. En ella se puede ver toda la información relevante del recinto. Existe una venta física en taquilla, aunque se recomienda hacer el proceso de compra por Internet. Sin embargo, los socios rojiblancos han contado con una preventa exclusiva y disponen de un descuento del 25% en grupos de hasta 4 personas, válido hasta el 11 de enero.

Precios y horarios de Madrid On Ice 2025

El evento se celebra del 22 de diciembre al 11 de enero, con dos pases diarios: de mañana o de tarde. Según la información que muestra la página web, los pases son de una hora empezando a las 9:30 h y terminando a las 22:30 h. De esta manera, los pases disponibles por día son los siguientes:

Por la mañana : de 9:30 a 13:00 h

: de 9:30 a 13:00 h Por la tarde: de 15:30 a 22:30 h

El precio de las entradas depende de si se va a patinar o no. Aunque para niños menores de 3 años y personas mayores de 65 años es gratuito, es necesario seleccionar la entrada en el apartado "sin patinaje". De esta manera, el precio de la entrada general gira en torno a los 17 euros (con patines) y de 6 euros sin patinaje.

Las mejores rutas para llegar

Todos aquellos que visiten Madrid On Ice podrán acudir a través de la red de transporte público. El estadio Riyah Air Metropolitano cuenta con su propia parada de metro en la línea 7, Estadio Metropolitano, así como otras dos a tan solo diez minutos a pie: Las Rosas, de la línea 2, y Canillejas, de la línea 5. También operan 15 líneas de la EMT y 20 de autobuses interurbanos en el área de influencia del estadio. Aquellos que opten por el vehículo particular, podrán aparcar de forma completamente gratuita en los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste, según comunica el Atlético de Madrid.