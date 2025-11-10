Copa de Europa: el Club de Esgrima de Pozuelo entra en el Top 15 europeo

El Club de Esgrima Pozuelo de Alarcón ha logrado una decimotercera posición en su primera participación en la Copa de Europa de Clubes de Espada, celebrada en la ciudad alemana de Heidenheim, ha informado el Ayuntamiento.

La cita, que tuvo lugar el 1 de noviembre, reunió a las 22 mejores escuadras del continente, convirtiéndose en un reto de máxima exigencia para el equipo pozuelero, vigente campeón de España por equipos en espada masculina absoluta.

La clasificación para este evento internacional fue posible gracias al título nacional conseguido en 2024, lo que permitió al club representar a España en una de las competiciones más prestigiosas del calendario europeo.

Dirigido por el entrenador Alfonso Ramírez, el equipo estuvo compuesto por los tiradores Jesús Lugones, Raúl Sarrió, Andrés Puerto y Javier Rodríguez, quienes mostraron una gran preparación técnica y un compromiso absoluto en cada asalto.

El conjunto pozuelero superó con solvencia la fase de poules, imponiéndose por 45-34 al Sint-Michielsgilde Gent, uno de los representantes de Bélgica. Ya en el cuadro de 32, repitieron victoria frente al mismo rival con un marcador de 45-33, lo que les aseguró un lugar entre los 16 mejores equipos de Europa. En octavos de final, el Club de Esgrima Pozuelo se enfrentó al potente Scaramouche Arnhem, ante el que cedió por 31-45, cerrando así una brillante actuación.

"Este debut es un hito para el club y para el deporte de Pozuelo. El 13º puesto de Europa es la mejor recompensa al trabajo constante y a la ambición de nuestros tiradores. Hemos competido de tú a tú contra los clubes de mayor tradición del continente", han señalado desde la entidad.

La participación en esta Copa de Europa supone un importante reconocimiento para el Club de Esgrima Pozuelo, que ve recompensada su trayectoria ascendente con un lugar entre la élite continental. Este resultado afianza además su posición como referente nacional en la modalidad de espada.

El Club de Esgrima Pozuelo entrena en las instalaciones municipales y recibe ayudas de la concejalía de Deportes para desarrollar su labor.