Corte total de la circulación, este viernes, en la M-40: desde el Pozo del Tío Raimundo hasta la A-3

Las obras en Madrid inician hoy una nueva empresa. Un tramo de la M-40 se cortará este viernes completamente al tráfico desde su cruce con la M-31, a la altura del camino del Pozo del Tío Raimundo, hasta la A-3, para la instalación de una pasarela metálica de más de 100 metros de largo.

Esta infraestructura tratará de "cerrar la herida para la movilidad peatonal" que genera la M-40 en Puente de Vallecas, concretamente en el barrio de Palomeras Sureste, aislado por la autovía del resto del distrito.

Con su colocación, los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas estarán conectados a pie o en bicicleta, ya que esta infraestructura permite también la unión con el Anillo Verde Ciclista.

Así, para poder proceder a la instalación de la pasarela se producirá el corte total de este tramo de la M-40 desde las 23 horas de este viernes y hasta las 21 horas del sábado, ha detallado el Consistorio.

Coordinados con la Dirección General de Tráfico, se habilitarán desvíos alternativos en ambos sentidos de circulación, utilizando las vías de alta capacidad A-3, M-31 y M-45.

La actuación se enmarca dentro las obras que está realizando el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del Campus Sur, incluidas en la consolidación del Área DEMO 360 Vallecas.

El Área DEMO 360 Vallecas es "un proyecto de innovación y sostenibilidad que comprende un amplio abanico de actuaciones urbanísticas y medioambientales en un ámbito situado entre la A-3, la M-40, la red ferroviaria y la avenida de la Albufera, en la confluencia de los distritos de Puente y Villa de Vallecas".

Sobre este terreno, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, desarrolla un proyecto asentado en dos ejes de actuación esenciales. En primer lugar, la ejecución de una obra de infraestructura de movilidad sostenible a través de la mejora de las comunicaciones y la construcción de espacios para peatones y ciclistas y, en segundo término, un plan de transformación urbana que proporcionará nuevas viviendas, zonas verdes, nuevos equipamientos públicos y privados, nueva actividad económica, un campus de investigación y una residencia de estudiantes.