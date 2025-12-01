Desconvoca la huelga de Alsa tras aceptar los trabajadores un acuerdo con la compañía

El comité de empresa de autobuses Alsa ha desconvocado la huelga que habían anunciado desde este lunes, tras haber aceptado los trabajadores el acuerdo con la compañía durante una asamblea que tuvo lugar este viernes el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA).

Alsa presta servicio a 40 municipios de la sierra oeste, como San Lorenzo de El Escorial, Villalba, Las Rozas y Robledo de Chavela, entre otros.

Según ha informado a Europa Press el portavoz del comité de empresa, Vicente del Pozo, los trabajadores reunidos en asamblea han votado a favor de aceptar la propuesta alcanzada durante la reunión y ha explicado que incluye varias medidas como un día más de libranza por defunción y el incremento de pluses por festivos, servicio de autobuses búho y dietas.

En este sentido, Del Pozo ha desvelado que también se ha acordado otras mejoras como equiparar las condiciones de los técnicos de servicio con las de los conductores.