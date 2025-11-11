Detenido después de atracar dos veces en ocho días una gasolinera en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por atracar una gasolinera de la ciudad de Madrid en dos ocasiones en ocho días, en las cuales amenazó y agredió a los empleados y llegó a sustraer casi 1.000 euros de la caja registradora de la estación de servicio.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado a través de un comunicado que el detenido actuaba cubriendo su rostro con una mascarilla y una gorra mientras esgrimía una navaja, y que en el momento de su detención, el pasado 28 de octubre, portaba dos armas blancas que fueron incautadas.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando tuvo lugar el primero de los dos robos, en el que el acusado sustrajo casi 600 euros de una máquina de cobro después de amenazar a los empleados con un arma blanca.

Ocho días después regresó a la misma gasolinera y se dirigió a los dos empleados presentes en aquel momento para exigirles el dinero recaudado mientras les insultaba y amenazaba de muerte.

Los trabajadores se quedaron paralizados, lo que motivó al detenido a coger violentamente por el cuello a una empleada, a la que le causó un corte en el antebrazo en el transcurso de un forcejeo. Finalmente, el hombre consiguió hacerse con un botín de más de 400 euros.

Diez días más tarde los agentes procedieron a la detención de este hombre, quien se encuentra en prisión provisional acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones.