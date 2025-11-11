El detenido en Vallecas, por casi atropellar a un niño, llevaba documentación falsa y tenía una orden de búsqueda

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre de 39 años que circulaba en un patinete eléctrico en el distrito de Puente de Vallecas y que estuvo a punto de atropellar a un menor en un paso de peatones.

Posteriormente, los agentes han comprobado que el individuo portaba documentación falsa y que tenía en vigor una orden judicial de ingreso en prisión por tráfico de drogas emitida en Mallorca, según han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.10 horas del pasado 5 de noviembre, cuando una patrulla de agentes de paisano que realizaba labores de vigilancia y observó a un hombre que circulaba con un n vehículo de movilidad personal (VMP) por la calle Manuel Maroto a gran velocidad y que casi arrolla a un niño al no cederle el paso en un paso de peatones.

Los agentes siguieron al individuo hasta la calle del Párroco Don Emilio Franco, donde le dieron el alto y le solicitaron la documentación. El hombre mostró una Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) expedida en Italia, en la que figuraba como nacido en República Dominicana.

Durante el cacheo, los agentes encontraron también un pasaporte dominicano y observaron un notable nerviosismo en el sospechoso. Aunque la documentación parecía auténtica a simple vista, los agentes detectaron indicios de falsificación en la TIE, por lo que remitieron ambos documentos a la Sección de Documentoscopia Forense para su análisis.

En paralelo, los policías comprobaron la identidad real del detenido a través de sus huellas dactilares, descubriendo que pesaba sobre él una orden de ingreso en prisión dictada por un juzgado de Mallorca por un delito de tráfico de drogas.

El informe pericial confirmó posteriormente que la tarjeta de residencia era falsa, mientras que el pasaporte dominicano resultó ser auténtico.

El individuo fue finalmente arrestado tanto por la orden judicial vigente como por un presunto delito de falsedad documental y puesto a disposición de la autoridad judicial.