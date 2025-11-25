Detenido "in fraganti" por los vertidos de grandes cantidades de ropa en Navalcarnero

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha logrado identificar y detener 'in fraganti' a la persona responsable de los vertidos ilegales de grandes cantidades de ropa usada que han aparecido en las últimas semanas en distintos puntos del término municipal gracias a un operativo especial de vigilancia.

La actuación tuvo lugar en la mañana del viernes pasado, fruto de un operativo especial que ha combinado vigilancia aérea mediante drones, cámaras, seguimiento por parte de agentes municipales y reforzamiento de los controles en los caminos rurales, según han señalado a Efe fuentes municipales.

Durante las últimas semanas, el Consistorio había detectado y denunciado un incremento alarmante de vertidos textiles en zonas naturales del municipio, muchos de ellos situados dentro del ámbito del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un espacio protegido cuyo ecosistema se estaba viendo amenazado.

Desde el Ejecutivo local pusieron en marcha un dispositivo especial que, como muestran las imágenes captadas tanto desde el dron municipal como desde los equipos sobre el terreno, logró localizar al individuo en el momento en que realizaba un nuevo vertido.

Tras ello, agentes de la Policía Local de Navalcarnero procedieron a la identificación y a la detención inmediata del individuo que acababa de tirar nuevos vertidos.

El Ayuntamiento tramitará ahora una denuncia administrativa por infracción muy grave, cuyas sanciones pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, así como una denuncia penal por la posible comisión de un delito medioambiental, dado que los hechos se han producido en un entorno natural especialmente protegido.

"No se va a tolerar ninguna acción que ponga en riesgo nuestro patrimonio natural ni la salud pública", han subrayado desde el Consistorio, donde reiteran que seguirán reforzando la vigilancia con drones, cámaras y operativos específicos para garantizar la protección del entorno y perseguir a quienes realicen vertidos ilegales.