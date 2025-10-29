Detenido mientras abusaba sexualmente de un niño de 11 años en un parque de Carabanchel

Detenido un hombre de 29 años por agresión sexual a un niño de 11 años en un parque de Carabanchel. La policía municipal le sorprendió in fraganti cuando estaba escondido con el menor en unos arbustos de la Finca de Vista Alegre. El presunto agresor ha asegurado a los agentes que se conocieron por TikTok hace un año.

Fue una mujer que estaba paseando por el parque con su familia, la que los vio entre los arbustos, estaban besándose, sacó de hecho unas fotos y avisó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron los agentes, el niño, como si estuviese aleccionado, dijo que era su tío, pero en una parte el presunto agresor confesó que se conocían desde hace un tiempo a través de TikTok y sorprendentemente argumentó que estaban enamorados. El hombre asegura que se vieron en el pasado también en este parque y en El Retiro. Ha sido detenido por agresión sexual a un menor.

Los agentes avisaron a la madre y ella les dijo que creía que su hijo estaba con un amigo montando en bicicleta.