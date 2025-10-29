Madrid: más de 176 millones destinados a nuevas viviendas en 2026

En medio del anuncio del proyecto de cuentas de Isabel Díaz Ayuso para 2026, a última hora de la mañana se «coló» un pequeño avance de los presupuestos de Martínez-Almeida para el año que viene: los fondos destinados a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid capital: 174,46 millones de euros, un incremento del 3,7% respecto al ejercicio anterior. Así se aprobó en el Consejo de Administración de EMVS Madrid, presidido por el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González.

A la hora de desgranar el presupuesto, desde el Área municipal señalan que la aportación de Cibeles a la empresa se incrementará un 7%: 137,23 millones. Mientras, el capítulo de inversiones supera los 112,8 millones. Una cantidad con la que el Ayuntamiento afrontará, entre otros proyectos, la finalización de tres promociones, con un total de 221 viviendas; la continuación de la promoción de casi 6.100 pisos destinados al alquiler asequible, entre ellos 2.200 del Plan Suma Vivienda; y la licitación, «en los próximos meses», de los proyectos para construir más de 1.000 viviendas en régimen de alquiler asequible en suelos dotacionales municipales ya consolidados. Todo ello, aseguran, redundará en alcanzar las 10.300 viviendas destinadas a alquiler asequible en la ciudad de Madrid a lo largo de 2026.

«Todas estas viviendas cuentan con altos estándares de calidad y con la calificación energética A, gracias a sistemas como los paneles fotovoltaicos para dar servicio a las instalaciones comunes o a los sistemas de aerotermia y suelo refrescante, lo que facilita una gran eficiencia energética», explicó González, en referencia a esas mil viviendas en régimen de alquiler asequible. Sus futuros inquilinos no pagarán nunca más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Para que esto sea así, en los casos en los que sea necesario, la empresa bonifica los recibos de los inquilinos por valor de 16 millones de euros.

Precisamente, el pasado lunes, el propio alcalde anunció que trece parcelas, en los desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales, recibirán en los próximos años a 1.600 madrileños. Se trata de las 600 nuevas viviendas de alquiler asequible licitadas en la segunda fase del Plan Suma Vivienda.

Programas municipales

Las cuentas, avanzan desde el Área, potenciarán en 2026 programas como el de Recuperación de Vivienda Vacía (ReViVa), que tiene como objetivo recuperar la vivienda vacía que existe en la capital y ponerla en circulación como alquiler asequible con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino. Por el momento, ReViVa ya ha incorporado más de 190 viviendas al parque de alquiler asequible.

Con este programa, el propietario cede su vivienda vacía a EMVS Madrid durante un mínimo de cinco años hasta un máximo de diez, sin perder su titularidad y percibiendo por ello una renta mensual. EMVS Madrid realiza una gestión integral, que engloba todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe totalmente de las gestiones y gastos desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

Otro de los programas que se verán potenciados son los relativos a los incentivos al alquiler, como es el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que promueve el acceso a viviendas en alquiler asequible al conectar las viviendas disponibles en la capital con los madrileños demandantes de un piso en alquiler.

Se trata de un programa municipal gratuito creado para poner en contacto a propietarios de inmuebles y posibles inquilinos, ofreciendo asesoramiento personalizado, seguridad y garantías tanto para arrendatarios como para arrendadores a lo largo de todo el contrato.