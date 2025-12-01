Herido muy grave un motorista al colisionar contra un turismo en Madrid

Un hombre de 46 años ha resultado herido muy grave este lunes al colisionar la moto que conducía contra un turismo en la confluencia de la madrileña calle de Néctar con la carretera de Canillejas a Vicálvaro.

El suceso ha tenido lugar sobre las siete de la mañana y a consecuencia del impacto el motorista ha sufrido traumatismos vertebral y pélvico y neumotórax, por lo que tras ser estabilizado por sanitarios de Samur-Protección Civil ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón, informa Emergencias Madrid.

La Policía Municipal se ha encargado de la investigación para determinar las circunstancias del accidente.