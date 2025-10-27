Espacio Movistar cumple un año con 630.000 visitas

Espacio Movistar ha celebrado su primer aniversario con un balance que confirma su éxito como referente de entretenimiento y tecnología en la capital. Más de 630.000 personas han visitado este espacio desde su inauguración, alcanzando picos de hasta 4.500 visitas diarias, cifras que consolidan su posición como uno de los grandes polos de innovación y ocio de la ciudad de Madrid.

Ubicado en el icónico edificio Telefónica de la Gran Vía, Espacio Movistar va mucho más allá del concepto tradicional de tienda insignia. Con una superficie de 2.800 metros cuadrados, el recinto combina experiencias inmersivas con tecnología de vanguardia e instalaciones únicas: un plató de televisión, estudios de grabación, un cine exclusivo y el Movistar Café, entre otros espacios diseñados para el público más diverso.

Se trata del showroom más grande que una empresa de telecomunicaciones ofrece actualmente en España, y, según datos de la compañía, la tienda Movistar de Gran Vía se ha convertido en la de mayor volumen de ventas de todo el país.

La propuesta de Espacio Movistar ha sabido conectar especialmente con el público joven. Un 36% de los visitantes que han pasado por sus instalaciones durante el último año son menores de 35 años, lo que refuerza la estrategia de la marca por acercarse a las nuevas generaciones a través de experiencias tecnológicas y de entretenimiento.

El espacio ha recibido en su primer año la visita de numerosas personalidades del deporte y la cultura, entre ellos Pau Gasol, Rafa Nadal, Ilia Topuria, Carolina Marín, así como los integrantes del Movistar Estudiantes y del Movistar Team. También han pasado por sus instalaciones equipos de producciones como Rapa, Sirat, La vida breve, Las Berrocal o Pedro x Javis.

Los presentadores deportivos de Movistar –Álvaro Benito, Carlos Martínez, Susana Guasch, Juanma Castaño o Noemí de Miguel– han protagonizado eventos en directo y retransmisiones que llenaron por completo el Ágora del Espacio, como la final de la Supercopa de España o emisiones especiales de la NFL y la Premier League.

Además de ser un punto de referencia en ocio, el espacio ha impulsado su vertiente educativa, organizando más de 125 talleres tecnológicos dedicados a la alfabetización digital y el uso responsable de la tecnología. En noviembre, comenzará un nuevo ciclo centrado en la inteligencia artificial y su aplicación práctica en dispositivos cotidianos.

Durante su primer año, Espacio Movistar ha acogido más de 580 eventos y visitas guiadas, con activaciones inspiradas en títulos de éxito como «The Last of Us», «Minecraft», «Mufasa» o «El juego del calamar». Su nueva temporada incluye experiencias inmersivas dedicadas a «Operación Triunfo», «Halloween: It», «Welcome to Derry» o «Stranger Things».

El espacio también se ha convertido en un lugar de encuentro familiar, con actividades para niños y «meet & greets» con personajes como Dora la Exploradora o La Patrulla Canina. Su primera campaña navideña agotó todas las entradas en menos de tres días, alcanzando un récord de 4.716 visitas en una sola jornada.