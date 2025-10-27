Violenta fuga en el centro de menores de Hortaleza de un grupo de marroquíes

Un suceso que muestra, a las claras, la situación en los centros de acogida de los llamados menores no acompañados. En concreto, en el de Hortaleza, donde hace semanas fue protagonista uno de sus internos tras ser acusado de la violación de una menor en un parque de la zona. Este individuo no era menor, las pruebas médicas constataron que tenía unos 23 años. Ahora el protagonismo lo tiene la violenta fuga de menores en este mismo centro de Hortaleza. Tres jóvenes marroquíes que tenían prohibida la salida de las instalaciones por incidentes previos, trataron de huir del edificio.

Cuando los vigilantes de seguridad y los educadores trataron de impedirlo, fueron agredidos a golpes y mordiscos. Dos de ellos, de 16 y 13 años de edad, fueron reducidos por el personal de seguridad, pero otro logró escapar del centro.

El mayor de ellos fue detenido y trasladado al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, mientras que el otro menor quedó exento de responsabilidad penal por ser inimputable debido a su edad.

Los sanitarios del Summa 111 tuvieron que atender a dos vigilantes y a dos educadores por contusiones y mordeduras sufridas durante el forcejeo.