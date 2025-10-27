Chubascos y bajón térmico para despedir octubre en Madrid

Cambio de hora y de tiempo atmosférico también. La semana empieza en la Comunidad de Madrid con cielos despejados y un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que no superarán los 6 grados, si bien durante el día las máximas seguirán en torno a los 20 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sol será el protagonista de la jornada del lunes, que seguirá dejando temperaturas más altas de las habituales para esta época del año, aunque los termómetros registrarán un descenso notable de las mínimas, que se situarán entre los 5 y 6 grados en toda la región.

En la sierra, las mínimas bajarán de forma menos acusada que en el resto de la Comunidad, y subirán las temperaturas máximas.

El viento soplará flojo en dirección noreste durante la madrugada, tendiendo a flojo variable.

Los termómetros oscilarán entre los 6ºC y los 20ºC en Madrid; los 5ºC y 20ºC en Alcalá de Henares; los 5ºC y los 21ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 19ºC en Collado Villalba; los 6ºC y los 20ºC en Getafe y 6ºC y los 20ºC en Navalcarnero.

Todo antes de que este miércoles las lluvias se hagan presentes en la región y los chubascos marquen la semana. También el sábado y domingo. Con una bajada de las máximas que no superarán los 17 grados.