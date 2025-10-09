En estado grave un hombre de 39 años con herida por arma de fuego en San Blas

Un hombre de 39 años se encuentra en estado grave al haber sufrido herida por arma de fuego en una urbanización de la calle Campezo, en el número 14, ubicada en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Sobre las 20.15 horas, Samur-Protección Civil recibía ayer el aviso alertando de que un hombre había sufrido una herida por arma de fuego que le ha causado lesiones en la cara, el cuello y el tórax. Los servicios de Samur-PC han atendido a la víctima en el interior de la urbanización, para después intubarlo, estabilizarlo y trasladarlo al hospital de La Paz con pronóstico grave.

La Policía Nacional ha abierto una investigación. También ha colaborado la Policía Municipal de Madrid, que ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital.