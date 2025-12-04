Estas son las máximas y mínimas de este jueves en Madrid

Lluvias débiles o localmente moderadas que se irán al final del día y una subida de las temperaturas mínimas, que no alcanzarán los 4º en la mayor parte de la región, así es la previsión meteorológica para este jueves según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos de la región de Madrid estarán nubosos y cubiertos y habrá brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en zonas altas de la sierra.

Las lluvias serán débiles o localmente moderadas, pero remitirán a lo largo de la tarde para desaparecer al final, salvo en la sierra donde, al final del día, serán débiles y dispersas.

La cota de nieve estará entre 1500 y 1600 metros. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en aumento en la sierra y con cambios ligeros en el resto y las máximas también irán en aumento.

También habrá heladas débiles en zonas elevadas de la sierra y los vientos serán flojos y moderados de componente oeste, sin descartar algunas rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: