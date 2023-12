Estas son las pistas de hielo abiertas en Madrid

Hace varios años que la capital apuesta por los deportes de invierno. Concretamente, por el patinaje sobre hielo. Dentro de la programación navideña, cada vez más extensa y variada, el número de pistas para practicar esta actividad es cada vez más recurrente y no es de extrañar, pues año tras año son más los madrileños y turistas que se sienten interesados por ella y se atreven a practicarla. Son dos las pistas que abren de forma permanente en la ciudad, las ubicadas en el Palacio de Hielo y en La Nevera (Majadahonda). Esta última incluso durante los meses de verano, lo que la convierte en la única de España que así lo hace.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son nueve las pistas que estarán disponibles en la próxima semana. Por ahora, son ya siete las que han abierto sus puertas. Las primeras en hacerlo, hace ya casi dos semanas, fueron las de Plaza de España y la de Javier Fernández, en la Plaza de Colón. Después, lo hicieron las de los distritos Carabanchel, Puente de Vallecas y Fuencarral-E Pardo. Las dos restantes, a falta de abrir sus puertas, son las de Matadero Madrid, que lo hará el próximo miércoles, 6 de diciembre, y diez días más tarde la de «Amazon & Cibeles sobre hielo» en la Galería de Cristal Palacio de Cibeles. Todas ellas estarán disponibles hasta el 7 de enero.

El recinto «La Navideña», ubicado en la recién renovada Plaza de España incluye además de la pista de hielo natural de 450 metros cuadrados al aire libre, una feria de artesanía y puestos gastronómicos de primer nivel. Sin duda, una cita ineludible por la que el año pasado pasaron más de 50.000 personas y que convertirá un año más este espacio en el epicentro del entretenimiento de la ciudad con su variada oferta que tiene como objetivo la promoción de la cultura de calidad, la solidaridad y el ocio madrileño. Por su parte, el 10% de lo recaudado en la homónima al patinador olímpico se donará a Down España, la Federación Española de Síndrome de Down cuyo objetivo es facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de su vida.