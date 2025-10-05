Estos son los planes gastro de Madrid para el mercado de Lavapiés

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado el contrato de obras para la adecuación del espacio que albergará el nuevo Centro de Innovación Gastronómica en el Mercado de San Fernando de Madrid, una iniciativa que refuerza el posicionamiento de la región como referente en gastronomía, tecnología agroalimentaria y economía rural. El importe para la ejecución de esta actuación es de 1.093.672 euros.

Este recurso, gestionado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), se encontraba anteriormente en Platea Madrid, hasta la finalización del periodo de arrendamiento el pasado 31 de agosto. Actualmente se ha trasladado provisionalmente al El Encín, en Alcalá de Henares, donde permanecerá mientras se trabaja en la nueva ubicación, que se estima pueda estar operativa a principios de 2027.

La nueva sede, de casi 700 metros cuadrados, situada en el barrio de Lavapiés, permitirá al Centro disponer de modernas instalaciones divididas en distintas zonas funcionales. Así, destaca un área para exposiciones y jornadas, con cocina de showcooking, enoteca, barra de degustación y sala para conferencias. También contará con un espacio dedicado a la investigación, con laboratorio gastro-científico, sala de catas, coworking, comedor y despacho de dirección. A estos se suman salas técnicas y logísticas como cámaras frigoríficas, de limpieza, vestuarios, aseos, almacenes y área audiovisual.

Entre sus principales funciones está la de conectar el ámbito de la investigación agroalimentaria y agroambiental, que desarrolla el IMIDRA, con el tejido empresarial, la hostelería, la restauración, la distribución y la formación especializada. Gracias a su actividad, contribuye de forma directa a mejorar la competitividad del medio rural madrileño, a generar valor añadido sobre la producción primaria y a dinamizar la economía local y el empleo de calidad en el sector agroalimentario.