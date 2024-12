La exposición que revive los años de La Movida

Aunque la Navidad propiamente dicha aún no ha llegado, ya estamos al borde del colapso. Si hay alguien que se haya librado de la visita a los puestos de la Plaza Mayor, del recorrido por las luces epilépticas de la Gran Vía, de Cortylandia –aquí ya se va por costumbre se tenga o no niños pequeños– o del bocadillo de calamares y de los churros con chocolate tras un día frenético de compras que tire la primera piedra, porque yo no puedo. Aunque jure al estilo Escarlata O’Hara en «Lo que el viento se llevó», que nunca más volvería a pisar el centro en estas fechas, caí en la trampa –les confieso que lo vi venir, pero no supe cómo librarme–. Aunque nos parezca novedoso, romántico y de ensueño, todos los años es lo mismo, pero inevitablemente parece que entramos en una amnesia y no logramos recordar el dolor de pies y de cabeza con el que todos los años inauguramos la Navidad. Lo de que el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra se queda corto.

Esto no hay quien lo digiera bien, pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón. Si sobreviven y están del espumillón hasta las orejas, les propongo un plan cargado de nostalgia con el que muchos recordaran sus años más locos y aquellos en los que nos daba igual lo que pensase el de al lado. La movida revive en Madrid gracias a la exposición fotográfica «HOLA! Barcelona» que acoge Dry Martini Madrid, que se convierte en el epicentro de la cultura y la memoria colectiva con la llegada de la icónica muestra. Tras su paso por Dry Martini Barcelona, este evento supone una nueva oportunidad para revivir un momento clave de la historia creativa de la Ciudad Condal y de España, trasladado por primera vez a Madrid gracias al impulso de Javier de las Muelas. Dry Martini by Javier de las Muelas Madrid. THE BAR (Ferraz, 2) es un elegante espacio decorado con piezas de arte contemporáneo –de autores como Keith Haring, Miquel Barceló, Romero Britto, Mel Ramos o Carlos Saura– que rinde homenaje al bar de siempre a través de una programación de actividades en torno a la cultura y la vida social. Esa vocación de ser punto de encuentro sociocultural lo convierte ahora y hasta finales de marzo en el escenario de una exposición fotográfica que lleva la firma de la reconocida fotógrafa sueca María Espeus.

La instalación, que conmemora 42 años desde su inauguración original en el Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona en 1982, reúne 165 retratos en blanco y negro que capturan la esencia de una generación vibrante, la movida barcelonesa. Artistas, músicos, cineastas, modistas y figuras de la noche de aquella época se presentan en una serie de imágenes que trascienden lo meramente nostálgico, y capturan la energía y el anhelo de libertad de una ciudad que se reinventaba tras el franquismo. «Esta muestra no es solo un homenaje a Maria Espeus y su excepcional trabajo fotográfico, sino también a una generación irrepetible que transformó Barcelona en un hervidero de ideas y creatividad», explica Javier de las Muelas.

Las fotografías de «HOLA! Barcelona» se realizaron entre 1980 y 1982, en el estudio de la fotógrafa sueca Maria Espeus. Desde la sobriedad de su fotografía y el minimalismo estético, los retratos de la artista intentan huir de los clichés estéticos y los gestos fáciles. Las instantáneas, todas ellas en blanco y negro, son fruto de muchas horas compartidas con los protagonistas para intentar «descifrar la esencia» del personaje. Músicos (Gato Pérez, Pau Riba, Sisa, Loquillo), pintores (Frederic Amat, Ocaña, José Manuel Broto, Robert Llimós), barmans (Javier de las Muelas), cineastas (Bigas Luna, Francesc Bellmunt, Rosa Vergés, Gonzalo Herralde), periodistas (Àngel Casas, Sergio Vila-Sanjuán, Federico Jiménez Losantos, Àlex Salmon), modistas (Toni Miró, Lydia Delgado), dibujantes (Javier Mariscal, Kim, Nazario), actores (Juanjo Puigcorbé, Arnau Vilardebó), arquitectos (Dani Freixes, Patrick Genard) y escritores (Biel Mesquida, Alberto Cardín, Ramón de España, José María Martí Font) son algunos de los protagonistas, juntamente con personajes variopintos de la noche barcelonesa, profesionales liberales, activistas culturales y amigos personales de la artista.

La exposición también ha dado lugar a la publicación de un libro conmemorativo en el que han colaborado autores como Javier de las Muelas, Maria Espeus, Mariscal, Gay Mercader, Nazario, Àlex Salmon, Sergio Vila-Sanjuán, Loquillo y otros destacados nombres de la escena cultural.