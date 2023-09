Ya funcionan en Madrid las cámaras de la M-30 que multan a los coches

La arteria de comunicación clave de Madrid, la M-30, tiene nuevas normas. Y son y serán de obligado cumplimiento. A partir del 1 de enero de 2024, los vehículos con etiqueta ambiental A que no estén empadronados en Madrid o no paguen el IVTM en la ciudad tendrán prohibido el acceso y la circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid, no solo las interiores a la M-30. También habrá un periodo de adaptación y de aviso, con lo que todavía no recibirán la multa en esta fecha. Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición de 2024 se extiende también para los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid, para vehículos de fuera de la capital y residentes.

Más Noticias Obras públicas Arrancan los cortes de tráfico en María de Molina por las obras de Metro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una nueva herramienta para controlar las etiquetas de los vehículos que circulan por la M-30. Un total de 257 cámaras de vigilancia, temporalmente activadas en modo aviso, servirán para enviar cartas de advertencia durante cuatro meses. A partir del 15 de enero, ya se podrán utilizar para multar, al igual que los otros dispositivos o los agentes de movilidad.

Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, los turismos con clasificación ambiental A de aquellos titulares que no estén empadronados ni abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en la ciudad antes del 1 de enero de 2022 no pueden acceder al interior de la M-30. Los que sean vistos por las cámaras infringiendo la normativa recibirán una carta de aviso. Tienen el objetivo de informar de que estos vehículos ya no pueden ir por la autopista y de las funciones de los nuevos dispositivos.

Calendario de permisos

Desde el 1 de enero de 2022: los vehículos sin etiqueta de la DGT no pueden acceder ni circular por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

Desde el 1 de enero de 2023: queda también prohibido su acceso y circulación por la propia M-30.

Desde el 1 de enero de 2024: los vehículos sin distintivo medioambiental tendrán prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid.

Así las cosas, la realidad es que hasta el 15 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid no ha activado las cámaras que vigilan el acceso y circulación por la M-30. Es decir, que hasta ahora no se ha controlado y los vehículos sin etiqueta podían acceder y circular por la M-30 con una libertad relativa porque sí podían ser sancionados por los agentes de movilidad y la policía municipal de Madrid.

Atentos los conductores, pues las cámaras comenzarán a multar el 14 de enero. La multa por circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid con algún vehículo que tiene prohibido su acceso es de 200 euros desde que entró en vigor la reforma de la Ley de Tráfico, el 21 de marzo de 2022. Aunque esta sanción admite descuento por pronto pago del 50 %, por lo que si la abonas antes de que pasen 20 días desde que recibiste la notificación se queda en 100 euros.