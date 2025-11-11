Galapagar carga contra Renfe: exige explicaciones por el retraso en las obras de la estación

El Ayuntamiento de Galapagar ha exigido explicaciones a Renfe tras conocer que las obras de remodelación y mejora de la estación del municipio, previstas para finales de 2025, se retrasarán hasta después de marzo de 2026.

La alcaldesa de Galapagar, acompañada por el concejal de Transporte y el de Urbanismo y Movilidad, se ha desplazado este lunes para mantener una reunión con responsables de Renfe, con el fin de reclamar el cumplimiento de los plazos comprometidos y pedir una fecha definitiva de inicio de los trabajos.

Según ha trasladado Renfe al Consistorio, durante la fase de ejecución del proyecto inicial se detectaron problemas técnicos que obligaron a redactar un nuevo documento de especificaciones, lo que ha provocado la demora.

Es por ello que la empresa ferroviaria ha pedido disculpas por el retraso y ha asegurado que las obras se acometerán en el segundo trimestre de 2026, previsiblemente a partir de marzo.

La alcaldesa ha lamentado que el Ayuntamiento no recibiera comunicación directa sobre el cambio de calendario y que se conociera a través de los medios de comunicación.

"Galapagar no puede seguir esperando más retrasos en unas obras fundamentales para nuestros vecinos y para la mejora de la movilidad. Llevamos meses reclamando información y compromisos concretos, y hoy hemos venido en persona porque queremos hechos, no más promesas", ha destacado la edil.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que Renfe se comprometió públicamente a iniciar las actuaciones antes de finalizar 2025, por lo que considera esta modificación del calendario "una falta de respeto al municipio y a sus ciudadanos".

Asimismo, la alcaldesa ha reafirmado que el Consistorio seguirá vigilando el cumplimiento del nuevo plazo y mantendrá una actitud "firme y vigilante" hasta que la remodelación de la estación sea una realidad.