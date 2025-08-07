El Gobierno madrileño sentencia al Ayuntamiento de Alcorcón: "Solo quiere enredar, el plan de movilidad de la A-5 está funcionando"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento de Alcorcón solo quiere "enredar", a la vez que ha asegurado que el plan de movilidad por el soterramiento de la A-5 está "funcionando perfectamente".

"El Ayuntamiento de Alcorcón conoce perfectamente el plan de movilidad que presentó el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de esas obras de soterramiento de la A-5. Ese plan de movilidad, que por cierto estaba funcionando perfectamente, no está habiendo prácticamente incidencias y por tanto se está garantizando la movilidad a todos los vecinos de la zona", ha señalado el consejero ante los periodistas desde Campo Real.

Así se ha expresado después de que el Consistorio de Alcorcón haya hecho un requerimiento formal y dé un mes de plazo al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para hacer entrega de los informes solicitados sobre el soterramiento de la A-5, antes de elevar el asunto a los tribunales.

El consejero ha subrayado que el Ayuntamiento conoce "perfectamente" los informes sobre la A-5 y ha reivindicado que el soterramiento de la A-5 comprende unas obras que van a ser "muy buenas" para la ciudad y de Madrid y también para los municipios del entorno.

"Creo que lo conoce, simplemente son ganas de enredar lo que tiene el Ayuntamiento de Alcorcón pero insisto ese plan de movilidad lo conocen desde hace muchísimo tiempo. Está garantizando la movilidad de todos los vecinos y lógicamente pues cuando finalicen las obras todos los autobuses y todo el transporte público volverá a su estado inicial", ha subrayado.

Sobre la parada de los autobuses interurbanos en Cuatro Vientos, ha indicado que se garantiza la intermodalidad ya que los ciudadanos pueden coger otros autobuses y otros medios de transporte a todos los vecinos de esa zona.