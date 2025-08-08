Madrid hace un "traje político a medida" a Puigdemont y así lo califica

El año de escapismo de Puigdemont también se ha retratado, en lo político, en el Gobierno madrileño. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cree que el líder de Junts es "el valido" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "condiciona todas y cada una de las políticas" del Ejecutivo central.

"No se mueve un solo papel en el Palacio de la Moncloa sin que Puigdemont de el visto bueno", ha afirmado García Martín desde Torrejón de Velasco a los medios de comunicación que le han preguntado por el aniversario de la vuelta y fuga del líder de Junts a Barcelona coincidiendo con la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Cree García Martín que España fue el "hazmerreír de toda la comunidad internacional" por "culpa del Gobierno central que dejó escapar a un prófugo de la Justicia". "Se escapó de las calles de Barcelona sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo", ha reprochado el portavoz del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso.

Por otra parte, ha indicado que también se cumple un año de una reunión que tuvo lugar entre Pedro Sánchez, Salvador Illa y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la residencia de La Mareta, en Lanzarote.

García Martín ha apostillado que en este complejo Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, están viviendo unas vacaciones "pagadas por todos los españoles" y ha afirmado que se han destinado "70.000 euros a condicionar a su gusto ese palacete".

"Sánchez, Illa y Zapatero, volverán a ver de qué manera, qué tienen que trazar, qué tienen que planear para tratar de garantizar la supervivencia de Pedro Sánchez y de su entorno, aunque sea a costa de todos los españoles, aunque sea traicionando los principios de todos los españoles", ha planteado el consejero de Presidencia.

Augura que si se produjera ese encuentro, las "maldades" que trazasen irían también "contra los madrileños" como considera que se ha hecho en el caso de las acusaciones de 'dumping' fiscal por parte de Cataluña y otras autonomías socialistas.

Ha advertido que la Comunidad estará para "defender los intereses de todos los españoles" y que estarán para "denunciar tanto atropello y abuso" que salga de Sánchez y sus socios.

A renglón seguido ha vuelto a reivindicar que Madrid supone el 75% de las aportaciones al Fondo de Solidaridad Interterritorial y que con él se financian servicios públicos de otros territorios. Como ha hiciera desde que estallase la polémica la semana pasada, ha destacado que todas las autonomías tienen la capacidad para subir y para bajar sus impuestos.